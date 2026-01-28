بالفيديو.. مصرع 7 مشجعين يونانيين في حادث سير مروّع برومانيا

أفادت وسائل إعلام رومانية بمقتل 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث سير مروع بين سيارة "فان" سوداء تقل مشجعي فريق باوك سالونيكا اليوناني، وشاحنة على أحد الطرق السريعة القريبة من مدينة تيميشوارا غربي رومانيا أمس الثلاثاء.

ونشرت وسائل إعلام رومانية عبر المنصات مشاهد وثقت الحادث من كاميرا سيارة كانت خلف الفان ولقطات أخرى بعد وقوع الحادث، أظهرت تهشم السيارة السوداء التي كانت تقل المشجعين، خلال توجههم إلى فرنسا لدعم فريقهم في مباراة الدوري الأوروبي لكرة القدم ضد ليون غدا الخميس.

وأظهر المشهد الموثق من الكاميرا أن الفان السوداء بعد محاولتها التجاوز اصطدمت بشاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس لتطير بعيدا، فيما وثقت مقاطع فيديو أخرى ما تسبب به الحادث من تعطل الطريق ووصول سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان لانتشال جثث الضحايا ونقل المصابين.

وفي السياق، أصدر رئيس نادي باوك سالونيكا إيفان سافيديس بيانا رسميا بشأن ما وصفه النادي بـ"المأساة التي ألمت بمشجعي الفريق في رومانيا".

وقال سافيديس في البيان الذي شاركه النادي عبر حسابه على المنصات: "لقد حلت بنا اليوم فاجعة لا توصف، أشعر بحزن عميق لفقدان شباب شجعان لفريقنا الحبيب، الذين سافروا لمساندة نادي باوك، وأعزي عائلاتهم وملايين أبناء وطننا".

وتفاعلت حسابات رياضية وأندية بحزن مع الحادث، حيث كان نادي أولمبيك ليون الفرنسي من أوائل المعلقين ورد على منشور باوك عبر منصة إكس قائلا: "النادي يتقدم بخالص تعازيه لباوك عقب الوفاة المأساوية لعدد من مشجعيه في حادث السير. كما نتضامن مع المصابين الذين يتعافون حاليا، وسيقام حفل تأبين خلال مباراة الفريقين الخميس على ملعب غروباما".