مشجعو الرمثا يسيرون 18 ساعة لدعم فريقهم في الدوري الأردني

مشجعو الرمثا يسيرون 18 ساعة لدعم فريقهم في الدوري الأردني المصدر حساب احد الاشخاص الموجودين في الصورة على فيسبوك Mahmoud Altheabat
مشجعو الرمثا سيقطعون قرابة 79 كيلومترا للوصول إلى العاصمة الأردنية عمان (مواقع التواصل الاجتماعي)
Published On 28/1/2026
آخر تحديث: 18:42 (توقيت مكة)

انطلق عدد من مشجعي نادي الرمثا الأردني سيرا على الأقدام نحو العاصمة الأردنية عمان من أجل حضور مباراة تجمع فريق مدينتهم مع نادي الفيصلي الأردني غدا الخميس، ضمن قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.

ونشر أحد المشجعين عبر حسابه على "فيس بوك" بثا مباشرا خلال مسيرهم على الطريق إلى مكان المباراة، داعين المتابعين إلى الدعاء لهم بالتوفيق والوصول.

وتصل المسافة التي يقطعها المشجعون إلى قرابة 79 كيلومترا بين المدينتين، ونحو 18 ساعة من السير على الأقدام، حسب بيانات خرائط غوغل.

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام أردنية عن أحد المشاركين أن الفكرة جاءت بدافع الحب والانتماء الصادق للنادي، موضحا أنه برفقة عدد من أصدقائه.

المصدر: الجزيرة

