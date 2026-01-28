ماذا يحتاج برشلونة للتأهل المباشر إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا؟

يستضيف برشلونة، مساء اليوم، فريق كوبنهاغن الدنماركي ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، في مواجهة حاسمة لتحديد مصير الفريق الكتالوني في البطولة القارية.

ويحتل برشلونة المركز التاسع برصيد 13 نقطة، متساويا مع سبعة فرق أخرى، في حين يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما يخوض أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين ملحق التأهل.

سيناريو تأهل برشلونة إلى دور الـ16

يحتاج برشلونة إلى تحقيق فوز مريح على كوبنهاغن من أجل تعزيز حظوظه في دخول قائمة الثمانية الأوائل، مستفيدا من أفضلية نسبية في معايير كسر التعادل المعتمدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ويُعد فارق الأهداف هو المعيار الأول عند التساوي في النقاط، حيث يتفوق باريس سان جيرمان (+10) ونيوكاسل (+10) وتشيلسي (+6) على برشلونة الذي يمتلك فارق أهداف (+5). غير أن مواجهة باريس سان جيرمان ونيوكاسل المباشرة تعني أن أحدهما فقط يمكنه حصد النقاط الثلاث، ما يفتح المجال أمام برشلونة للتقدم في الترتيب.

منافسة مباشرة ومعايير الحسم

إلى جانب فارق الأهداف، يعتمد الترتيب على عدد الأهداف المسجلة، ثم عدد الأهداف خارج الأرض. وفي هذين المعيارين، يتمتع برشلونة بوضعية قوية:

سجل الفريق 18 هدفا في مرحلة الدوري، وهو ثاني أعلى رصيد بين الفرق المتساوية في النقاط، خلف باريس سان جيرمان (20).

أحرز 9 أهداف خارج أرضه، متقدما على فرق منافسة مباشرة مثل مانشستر سيتي، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، وسبورتينغ لشبونة.

مباريات الفرق المنافسة

تخوض بقية الفرق المتساوية مع برشلونة مواجهات متفاوتة الصعوبة، من بينها:

تشلسي خارج أرضه أمام نابولي

سبورتينغ لشبونة أمام أتلتيك بلباو

مانشستر سيتي أمام غلطة سراي

أتلتيكو مدريد ضد بودو/غليمت

أتالانتا أمام سانت جيلواز البلجيكي

وتُعد نتائج هذه المباريات عاملا حاسما في تحديد الترتيب النهائي.

آفاق الترتيب

إذا حقق الفريق فوزا كبيرا، ومع تعثر بعض المنافسين، قد يتمكن برشلونة من التقدم حتى المركز الخامس، ما يسمح له بتفادي مواجهة فرق كبرى مثل بايرن ميونخ أو أرسنال حتى نصف النهائي، مع احتمال مواجهة ريال مدريد في ربع النهائي.

وبذلك، فإن فوز برشلونة على كوبنهاغن، مقرونا بنتائج مواتية في بقية المباريات، قد يمنحه بطاقة العبور المباشر إلى ثمن النهائي، ويجنبه خوض الملحق الأوروبي.