ماذا قال مورينيو عن قضية نيغريرا قبل مباراة بنفيكا وريال مدريد؟

أبدى مدرب بنفيكا البرتغالي جوزيه مورينيو عدم اكتراثه بقضية نيغريرا الشهيرة، المتعلقة بالمدفوعات التي قدمها نادي برشلونة لنائب رئيس لجنة الحكام الأسبق إنريكيز نيغريرا.

وتزامن تقديم بعض تلك المدفوعات مع الفترة التي تولى فيها مورينيو تدريب ريال مدريد، والتي شهدت صراعا ناريا بين قطبي الكرة الإسبانية وأحداثا وتصريحات مثيرة للجدل خرجت من "السبيشال وان" قبل وبعد كل كلاسيكو.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 برشلونة يمدد عقد فيرمين لوبيز ويحصنه بنصف مليار يورو

برشلونة يمدد عقد فيرمين لوبيز ويحصنه بنصف مليار يورو list 2 of 2 ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة يشتري يختا فاخرا end of list

مورينيو يعلق على قضية نيغريرا

وسأل أحد الصحفيين الإسبان مورينيو عن رأيه في قضية نيغريرا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه بنفيكا ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فأجاب "هذا أمر لا يهمني".

وأكد إجابته بالقول "بصراحة لا يهمني. أنا أعيش مسيرتي في الحاضر لا في الماضي. ما حدث قد حدث وانتهى".

وتولى مورينيو تدريب ريال مدريد لمدة 3 مواسم في الفترة ما بين 2010 و2013، قاد خلالها الفريق في 178 مباراة بجميع البطولات.

وفاز ريال مدريد في حقبة مورينيو بـ127 مباراة وتعادل 28 مرة فيما خسر 23 مباراة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وتُوج ريال مدريد مع مورينيو بـ3 ألقاب، هي الدوري الإسباني (1)، كأس ملك إسبانيا (1)، كأس السوبر الإسباني (1)، بينما فشل في رفع كأس دوري أبطال أوروبا.

مورينيو يشيد بريال مدريد

وفي الوقت ذاته أقر مورينيو بموهبة لاعبي ريال مدريد الحاليين، مؤكدا ضرورة استغلال أنصاف الفرص التي قد تتاح للاعبيه.

وأضاف "لديهم لاعبون قمة يملكون مستوى عال جدا. إذا لم نسجل فإن ريال مدريد سيعاقبك. إنهم يترقبون خطأك ليعاقبوك".

وتغنى مورينيو بالمدرب الجديد لريال مدريد ألفارو أربيلوا، والذي سبق له أن أشرف على تدريبه قبل سنوات، واصفا إياه بأنه أحد أبنائه.

وقال مورينيو "بالنسبة لألفارو إنه أحد اللاعبين السابقين المميزين، وهو من بين لاعبيّ المفضلين على الإطلاق. لم يكن بطبيعة الحال أفضل لاعب درّبته في ريال مدريد لكنه بلا شك واحد من أفضل الرجال الذين لعبوا تحت قيادتي، وهو آخر شخص أودّ أن أضع عليه ضغطا".

موعد مباراة بنفيكا وريال مدريد

وتنطلق مباراة بنفيكا وضيفه ريال مدريد الليلة عند الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على ملعب النور معقل الأول.

إعلان

ولا يملك بنفيكا خيارا سوى تحقيق الفوز وانتظار نتائج باقي المباريات الأخرى التي ستُقام جميعها في الوقت نفسه، من أجل التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا.

أما ريال مدريد فهو أيضا بحاجة إلى الفوز من أجل ضمان التأهل المباشر إلى الدور ثمن النهائي، وأي نتيجة سوى ذلك ستجعله رهينة لنتائج بقية المباريات لمعرفة مصيره.

ويحتل بنفيكا المركز الـ29 في جدول ترتيب مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية العريقة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 15 قبل انطلاق مباريات الجولة الأخيرة.