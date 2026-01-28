الجزائري بوقرة مدربا جديدا لمنتخب لبنان لكرة القدم

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم تعيين الجزائري مجيد بوقرة مدربا لمنتخبه الأول، خلفا للمونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش المقال الأسبوع الماضي بسبب سوء النتائج.

وكتب الاتحاد في حساباته الرسمية أنه قرر "في جلسة اللجنة التنفيذية المنعقدة اليوم" تعيين المدافع الدولي السابق مدربا للمنتخب.

ويُعد بوقرة (43 عاما) من أبرز المدربين الجزائريين حاليا، إذ قاد منتخب بلاده الرديف للقب كأس العرب عام 2021 واستقال بعد الإقصاء من الدور ربع النهائي للبطولة عينها في نسختها الأخيرة.

بوقرة يخوض تحديا جديدا كمدرب لمنتخب لبنان

وسيكون الاختبار الأول لبوقرة مع منتخب "الأرز" في آذار/مارس المقبل حيث تنتظر الفريق اللبناني مباراة مصيرية ضد نظيره اليمني للظفر ببطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا عام 2027، حيث يتصدر المجموعة الثانية في التصفيات القارية بفارق نقطتين أمام ملاحقه اليمني ويكفيه التعادل.

بدأ بوقرة مسيرته كلاعب مع غونيون الفرنسي عام 2002، وخاض تجربة في الدوري الإنجليزي مع شيفيلد وينزداي موسم 2006-2007 ثم تشارلتون أثلتيك، وبعدها انتقل إلى غلاسكو رينجرز الاسكتلندي (2008-2011) حيث توج معه بلقب الدوري ثلاث مرات متتالية.

انتقل إلى الملاعب العربية فحمل ألوان لخويا القطري وقاده إلى لقب الدوري مرتين عامي 2012 و2014، وأنهى مسيرته مع الفجيرة الإماراتي.

ارتدى قميص المنتخب الجزائري في 70 مباراة دولية سجل خلالها أربعة أهداف، وكان في عداد الخضر في نهائيات كأس العالم عام 2010 في جنوب إفريقيا وعام 2014 في البرازيل، عندما كان قائدا للفريق الذي بلغ الدور الثاني.

على المستوى التدريبي، بدأ مسيرته مع الدحيل القطري تحت 23 سنة، ثم انتقل إلى الفجيرة قبل أن يتولى المنتخب الجزائري الرديف بين عامي 2020 و2023.

وإلى جانب إحراز لقب كأس العرب عام 2021، قاد أيضا المنتخب لنهائي كأس إفريقيا للمحليين عام 2023. أشرف على تدريب المرخية القطري لموسم وعاد إلى المنتخب الجزائري الرديف الذي وصل معه لربع نهائي كأس العرب عام 2025.