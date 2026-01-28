الكاف يحقق مع السنغال قبل إصدار عقوبات أحداث نهائي كأس أفريقيا ضد المغرب

مثل الاتحاد السنغالي لكرة القدم أمس الثلاثاء للتحقيق أمام لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب أحداث المباراة النهائية بين "أسود التيرانغا" ومنتخب المغرب المضيف في النسخة الـ35 لكأس أمم أفريقيا.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية تقارير مسؤولي المباراة، إضافة إلى الاحتجاجات التي تقدم بها الاتحاد المغربي عقب النهائي الذي حسمته السنغال 1-0 في الوقت الإضافي في الرباط في 18 يناير/كانون الثاني.

وقال الاتحاد إن أمينه العام مثل أمام الاتحاد الأفريقي "كما استمع الكاف إلى المدرب باب تياو واللاعبين إسماعيلا سار وإليمان نداي، حيث عرض كل منهم دفوعاته".

وكشف الاتحاد أن "الهيئة التأديبية قررت حجز الملف للمداولة، على أن تبلغ قرارها خلال ثماني وأربعين (48) ساعة، وهو الأجل الذي حددته رئيسة اللجنة".

وكانت المباراة النهائية شهدت توترا كبيرا. فقد أدى احتساب ركلة جزاء "صحيحة" حسب رأي معظم خبراء التحكيم لصالح المنتخب المغربي في نهاية الوقت الأصلي، بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) مباشرة عقب إلغاء هدف للسنغال، إلى خروج عدد من لاعبي "أسود التيرانغا" من الملعب قبل أن يعودوا بطلب من نجمهم ساديو ماني.

وامتدت التوترات إلى المدرجات حيث حاول عدد من مشجعي السنغال اقتحام أرضية الملعب لمدة قاربت 15 دقيقة، حتى خلال استعداد إبراهيم دياس لتسديد ركلة الجزاء التي أهدرها في النهاية.

وفي الوقت الإضافي سجل باب غي هدف الفوز للسنغال من تسديدة صاروخية.

ويحاكم 18 مشجعا سنغاليا أوقفوا على خلفية أعمال "شغب" خلال المباراة، على أن تعقد الجلسة المقبلة لمحاكمتهم في 29 يناير/كانون الثاني الحالي.