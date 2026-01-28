6 مليارات مشاهدة.. نسخة المغرب الأكثر متابعة في تاريخ أمم أفريقيا

حطمت بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب 2025 أرقاما قياسية جديدة، بلغت 6 مليارات مشاهدات رقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال المنافسات، بحسب ما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

ووفق تقرير (كاف)، كانت النسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت في المغرب أكثر المنافسات القارية لكرة القدم مشاهدة، بعدما حققت رقما استثنائيا بلغ 5.2 مليارات مشاهدات فيديو.

وتبرز هذه الأرقام التأثير العالمي المتنامي للمنافسة والشغف الذي لا يضاهى لجماهير كرة القدم الأفريقية.

كأس أمم أفريقيا 2025: 6 مليارات مشاهدة رقمية تحطم الأرقام القياسية

وأشار التقرير إلى أن الجاليات الأفريقية في الخارج شكلت واحدة من أكبر مجالات النمو بالنسبة لـ"كاف" وكأس أمم أفريقيا، حيث استقطبت "كاف" ملايين الجماهير والمستخدمين الجدد.

ويضع هذا الإنجاز، الحدث الكروي الأبرز في أفريقيا في صدارة التفاعل الرقمي العالمي، متجاوزا جميع المنافسات القارية المماثلة في التاريخ.

وانتشر محتوى كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025) من الأهداف الرائعة واللحظات الدرامية في المباريات إلى الكواليس وردود فعل الجماهير بسرعة لافتة عبر الحدود واللغات والثقافات، معززا مكانة المنافسة كحدث عالمي.

وكانت الجماهير هي المحرك الرئيسي للمنافسة، حيث تم تسجيل ما مجموعه 285 مليون تفاعل، مما يعكس مستوى غير مسبوق من التفاعل والانخراط.

برزت منصة "تيك توك" كقلب نابض للنظام الرقمي للمنافسة، إذ تم إنشاء أكثر من مليون فيديو من إنتاج الجماهير تحت وسم #TotalEnergiesAFCON2025، محولة المنافسة إلى حركة ثقافية تجاوزت حدود المستطيل الأخضر.

تيك توك يجمع الملايين حول كأس أمم أفريقيا

وفي هذا الإطار، استخدم المشجعون – احتفالات الأهداف الإبداعية والتحليلات التكتيكية إلى الفكاهة والموسيقى والموضة المستوحاة من كأس أمم أفريقيا- منصة "تيك توك" لسرد قصصهم الخاصة عن المنافسة.

وساعد هذا الانفجار في محتوى "تيك توك" على تعريف البطولة بجماهير جديدة وأصغر سنا، مضخما ثقافة كرة القدم الأفريقية على نطاق لم يشهد له مثيل من قبل، حيث أصبحت المنصة مسرحا عالميا تواصل فيه اللاعبون والمنتخبات والمشجعون بشكل مباشر، من دون حواجز تقليدية بين اللعبة وجماهيرها.

وأكد "كاف" أن هذا النجاح الرقمي يعكس التزام الاتحاد الأفريقي بالابتكار وتعزيز التواصل مع الجماهير، ومع هذه الأرقام القياسية، وضعت نسخة المغرب 2025 معيارا جديدا لكيفية تجربة كرة القدم الأفريقية ومشاركتها والاحتفاء بها حول العالم.