فيفا يكشف حجم الانفاق التاريخي في ميركاتو 2025

شهد عام 2025 إنفاقا قياسيا على الانتقالات في فئة كرة القدم الاحترافية للرجال بلغ 13.08 مليار دولار، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء.

ونشر "فيفا" تقريره السنوي بالتزامن مع إطلاق الموقع الإلكتروني التفاعلي لتقرير الانتقالات حول العالم الذي يوفر للمستخدمين منصة تفاعلية للاطلاع على البيانات التفصيلية للانتقالات والتعرف على أبرز الاتجاهات في كل اتحاد من الاتحادات الوطنية عبر العالم.

وكشف أن عام 2025 شهد "رقما قياسيا تاريخيا بتسجيل 86158 انتقالا دوليا في فئات الرجال والسيدات والهواة".

وأضاف: "للمرة الأولى على الإطلاق (عند الرجال)، تخطّى إنفاق الأندية على رسوم الانتقالات عتبة 10 مليارات دولار أميركي، أي بزيادة 50% عمّا تم إنفاقه عام 2024، وبنسبة أعلى بلغت 35.6% مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجّل عام 2023".

أندية إنجلترا الأكثر إنفاقا في انتقالات 2025

وتابع التقرير: "كانت أندية إنجلترا الأكثر إنفاقًا وتحصيلًا لرسوم الانتقالات في فئة كرة القدم الاحترافية للرجال، إذ أنفقت ما مجموعه 3.82 مليارات دولار أميركي على الانتقالات الواردة، مقابل تلقيها 1.77 مليار دولار أميركي من الانتقالات الصادرة".

وبلغ عدد صفقات الأندية البرازيلية 1190 صفقة على مستوى الانتقالات الواردة، مقابل 1005 صفقات في الانتقالات الصادرة.