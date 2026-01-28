فيرمن لوبيز يتمنى عودة ميسي لبرشلونة

لا يزال طيف الأسطورة ليونيل ميسي يسيطر على أروقة "كامب نو"، فرغم رحيله الاضطراري عام 2021 وتجديد عقده مؤخرا مع إنتر ميامي الأميركي حتى عام 2028، إلا أن الحلم بعودته يظل حيا في قلوب الجيل الجديد من لاعبي البلاوغرانا.

وأعرب نجم برشلونة الصاعد، فيرمين لوبيز، عن مدى عشقه لـ"البولغا" بتصريح مثير للجدل والمشاعر في آن واحد. فخلال حديثه مع الصحفيين، أكد خريج "لا ماسيا" أنه لا يمانع التضحية بمكانه الأساسي في تشكيلة المدرب هانسي فليك إذا كان ذلك سيمهد الطريق لعودة ميسي، قائلا: "لو كان الأمر بيدي، لتعاقدت مع ميسي فورا.. حتى وإن كان الثمن جلوسي على مقاعد البدلاء لصالحه، فلا بأس بذلك".

تألق لافت تحت قيادة فليك: تأتي هذه التصريحات في وقت يعيش فيه فيرمين أزهى فترات مسيرته؛ حيث بات ركيزة لا غنى عنها في حسابات المدرب الألماني هانسي فليك. ونجح الشاب الموهوب في فرض نفسه كأحد أفضل صناع اللعب في أوروبا خلال موسم 2025-2026، محققا أرقاما مزدوجة مذهلة بتسجيله 10 أهداف وصناعته لـ 10 أخرى، كان أبرزها "الهاتريك" التاريخي في مرمى أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا.

ورغم أن فرص رؤية ميسي بقميص برشلونة مجددا كلاعب تبدو ضئيلة في ظل ارتباطه بعقد طويل الأمد في الولايات المتحدة، إلا أن كلمات فيرمين لوبيز تعكس بوضوح مدى الإرث العميق الذي تركه الأرجنتيني في نفوس "أبناء النادي" الذين نشأوا على سحره.