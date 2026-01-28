فلامنغو يتعاقد مع باكيتا بصفقة تاريخية

تعاقد نادي فلامنغو البرازيلي مع مواطنه لوكاس باكيتا لاعب وسط وست هام الإنجليزي، في صفقة قياسية في كرة القدم في قارة أميركا الجنوبية بلغت قيمتها 50.17 مليون دولار، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء.

وقال النادي في بيان "يؤكد وست هام يونايتد أن لوكاس باكيتا حصل على إذن للخضوع للفحص الطبي ومناقشة الشروط الشخصية مع نادي فلامنغو البرازيلي، بعد الاتفاق على رسوم انتقاله الدائم".

وفي يوليو/تموز الماضي، تمت تبرئة باكيتا (28 عاما) من تهم التلاعب بنتائج المباريات، ما كلفه انتقال محتمل إلى مانشستر سيتي قبل عامين.

وأعلن وست هام أنه بذل قصارى جهده لإقناع باكيتا بالبقاء، لكنه وافق على رحيله.

وأضاف: "أوضح لوكاس أنه لأسباب شخصية وعائلية، يرغب في العودة إلى موطنه في البرازيل وبدء حقبة جديدة".

وتُعيد هذه الصفقة القياسية باكيتا إلى النادي الذي بدأ مسيرته في صفوفه قبل أن ينتقل إلى أوروبا في عام 2019، حيث دافع عن ألوان ميلان الإيطالي (2019-2020) وليون الفرنسي (2020-2022)، قبل أن ينتقل إلى وست هام.

ولعب باكيتا 18 مباراة مع وست هام في الموسم الحالي في الدوري، وسجل 4 أهداف ومرر كرة حاسمة.

والأحد الماضي، قال رئيس فلامنغو لويز إدواردو بابتيستا إنه يركز على إتمام "أكبر صفقة يقوم بها ناد لكرة القدم على الإطلاق في أميركا الجنوبية".

ويعد فلامنغو أحد أنجح وأغنى أندية البرازيل، وقد فاز العام الماضي بكأس ليبرتادوريس والدوري البرازيلي.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن باكيتا وقع مقابل 50.17 مليون دولار قبل الضرائب.

وكان فلامنغو تعاقد العام الماضي مع الجناح صامويل لينو من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 37.74 مليون دولار، حسب بياناته المالية.

وتقترب إيرادات الأندية البرازيلية مجتمعة من 2 مليار دولار، وفقا لأحدث تقرير سنوي صادر عن شركة الاستثمار غالاباغوس كابيتال، وذلك بفضل السوق المحلية الضخمة التي تضم أكثر من 200 مليون شخص.

ويأمل باكيتا الذي كان ضمن منتخب كأس العالم 2022، أن يمثل "راقصي السامبا" مرة أخرى هذا العام في النهائيات التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبل.

وبهدذا الانتقال، يخرج لاعب خط الوسط من سحابة من الشكوك استمرت لمدة عامين حيث حقق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في ما إذا كان قد حصل عمدا على بطاقات صفراء بعد ملاحظة سلسلة من أنماط المراهنة المشبوهة، لكن أصر اللاعب على براءته وحصل عليها.