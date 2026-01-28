شاهد.. ناد فرنسي ينهي عقد حارسه الجديد بعد 13 دقيقة

أعلن نادي أورليان الفرنسي، الناشط في دوري الدرجة الثالثة (الناسيونال) (National)، الأربعاء، رحيل حارسه شارلي جان "باتفاق مشترك"، بعد أقل من أسبوع على مباراة صعبة شهدت أخطاء مؤثرة أمام سوشو.

وكان الحارس البالغ من العمر 26 عاما قد ارتكب هفوة مبكرة في مواجهة أورليان وسوشو، أسهمت في خسارة فريقه (2-1)، قبل أن يُطرد في الدقيقة 13 إثر تدخله على أحد المهاجمين داخل منطقة الجزاء، في لقاء أقيم الجمعة الماضي.

وأوضح النادي، في بيان مقتضب، أن قرار الانفصال جاء باتفاق الطرفين، مشيرا إلى أن جان انضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2025، دون أن يربط رسميا بين رحيله والأخطاء التي شهدتها المباراة الأخيرة.

مباراة استثنائية

وشهدت تلك المواجهة واقعة نادرة، إذ اضطر لاعب الوسط غريغوري بيرتييه إلى شغل مركز حراسة المرمى بعد طرد جان، في ظل عدم إدراج حارس بديل في قائمة المباراة، بسبب لوائح البطولة التي تسمح بخمسة بدلاء فقط. وتمكن بيرتييه من التصدي لركلة جزاء، قبل أن تستقبل شباكه هدفين لاحقا.

وعقب اللقاء، وجّه مدرب أورليان، هيرفي ديلا ماجوري، انتقادات علنية لأداء حارسه، في تصريح أثار جدلا واسعا، قال فيه: "أهنئ جميع لاعبي فريقي، باستثناء لاعب واحد".

مفارقة الموسم الماضي

ويأتي رحيل جان بعد فترة صعبة مع أورليان منذ انضمامه في الصيف، رغم أنه كان قد قدم موسما مميزا في 2024–2025، تُوّج خلاله بجائزة أفضل حارس مرمى في دوري الناسيونال مع فريق بورغ-آن-بريس.

واختتم نادي أورليان بيانه بتوجيه الشكر للاعب، متمنيا له التوفيق في مسيرته المقبلة.