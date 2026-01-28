يحتفظ الرئيس الأميركي دونالد ترمب بصورة تجمعه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، في مكتبه بالبيت الأبيض.

وراجت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهر فيها ترمب إلى جانب رونالدو وهما يصافحان بعضهما.

ترمب يعلق صورته مع رونالدو في البيت الأبيض

وبدت الصورة معلقة على أحد الجدران في البيت الأبيض في مشهد يتجاوز "حدود الرياضة"، حيث تبدو المصافحة وكأنها "مشهد سينمائي" على حد وصف صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وحضر رونالدو مأدبة عشاء رسمية أُقيمت في البيت الأبيض يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الوقت الذي تزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة.

يومها أعرب ترمب عن ترحيبه برونالدو قائلا إن حضوره يمثل شرفا كبيرا، مضيفا بابتسامة أن ابنه بارون من أشد المعجبين بالنجم البرتغالي، وأنه "يحترمه الآن أكثر بعد أن قدمه إليه".

ومن داخل المكتب البيضاوي، التُقطت صور أظهرت رونالدو مبتسما أثناء حديثه مع ترمب، بينما أظهرت صورة أخرى لحظة المصافحة بينهما، وسط حضور رسمي وإعلامي.

انتقادات لرونالدو

ومؤخرا تعرض رونالدو لانتقادات حادة من لويس ساها زميله الأسبق في مانشستر يونايتد، بسبب العلاقة الوثيقة التي تجمعه بالرئيس ترمب.

ويرى ساها أن ظهور رونالدو إلى جانب ترمب يُعد بمثابة تأييد واضح لرئيس أثارت سياساته الخارجية جدلا عالميا كبيرا.

وقال ساها: "لا أعلم إن كان (رونالدو) قد أدرك تبعات تلك الزيارة أو حجم التأثير الذي قد ينجم عن ذلك اللقاء. أنا عادة لا أعلّق على السياسة لكن قد يُنظر إلى الأمر على أنه تأييد لبعض سياسات ترمب".

وأضاف: "ربما لم يكن رونالدو يقصد أن يُفهم على هذا النحو، باعتقادي كان من الأنسب القيام بذلك (الزيارة) في وقت مبكر من ولايته الرئاسية حين كانت هناك درجة أقل من الجدل. لقد فوجئت باختيار كريستيانو القيام بهذه الخطوة. فهي أمر جديد عليه مقارنة بمراحل سابقة من مسيرته".