ماذا يحتاج ريال مدريد وبرشلونة للتأهل المباشر في دوري أبطال أوروبا؟

يملك قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة فرصا متفاوتة لبلوغ المرحلة القادمة من مسابقة دوري أبطال أوروبا سواء بالتأهل المباشر إلى ثمن النهائي أو إلى مرحلة الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية.

وتقام الليلة 18 مباراة في نفس التوقيت (11 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة) في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة، والتي ستحدد نتائجها بشكل رسمي هوية الفرق الـ6 التي سترافق أرسنال وبايرن ميونخ إلى دور الـ16 بشكل مباشر.

كما سيتم التعرف على الفرق صاحبة المراكز من التاسع إلى 24 التي ستتجه إلى ملحق من مباراتين ذهاب وإياب، لتلحق بالثمانية الأوائل إلى ثمن النهائي.

ووصل 30 فريقا من أصل 36 إلى هذه المرحلة وهم يملكون فرصة للتأهل سواء إلى دور الـ16 أو إلى الملحق وفق ما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، بدءا من ريال مدريد صاحب المركز الثالث وصولا إلى أياكس أمستردام صاحب المركز الثاني والثلاثين وفي رصيده 6 نقاط.

موقف ريال مدريد

حصد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة 15 نقطة في الجولات السبع الماضية، وعليه فإن طريقه إلى ثمن النهائي بشكل مباشر يبدو "الأكثر أمانا".

ويحل ريال مدريد ضيفا على بنفيكا في ملعب النور في مباراة هامة جدا للفريقين، يحتاج كل منهما للفوز من أجل تحقيق أهدافه الشخصية.

وإذا فاز ريال مدريد فإن الفريق سيحجز مكانا له في دور الـ16 دون الحاجة إلى انتظار بقية النتائج، حتى التعادل يضمن له ذلك على اعتبار فارق الأهداف المريح (+11) الذي يملكه النادي الملكي وفق الصحيفة ذاتها.

أما هزيمة الفريق الملكي فستجعل مصيره بالتأهل المباشر مرهونا بنتائج المباريات الأخرى، علما بأن تأهله لمرحلة خروج المغلوب مضمون تماما، لكنه سيكون ضربة معنوية لسُمعة الفريق الذي سيظهر في هذا الدور للمرة الثانية تواليا منذ انطلاق البطولة بنظامها الجديد.

موقف برشلونة

أما غريمه برشلونة فيواجه وضعا أصعب، إذ لا مجال أمامه سوى الفوز على ضيفه كوبنهاغن في المباراة التي ستقام على ملعب كامب نو، من أجل الحفاظ على آماله في التأهل المباشر.

ويتعين على برشلونة أيضا تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة من أجل تعزيز فرصه في التأهل المباشر، فالفريق الكتالوني يحتل حاليا المركز التاسع ويملك 13 نقطة بفارق أهداف +5، وهو نفس رصيد النقاط لـ7 فرق أخرى ما يعني أن فارق الأهداف سيلعب دورا كبيرا وحاسما في تحديد مصيره.

ويتشارك برشلونة في نفس رصيد النقاط مع باريس سان جيرمان حامل اللقب (+10)، نيوكاسل يونايتد (+10)، تشلسي (+6)، سبورتينغ لشبونة (+5)، مانشستر سيتي (+4)، أتلتيكو مدريد (+3) وأتلانتا (+1).

ومن شأن تعادل برشلونة أو خسارته أن يذهب به إلى مرحلة خروج المغلوب وفيه سيضطر الفريق لخوض مباراتين إضافيتين، وهو سيناريو يأمل "البلوغرانا" تجنّبه في ظل الرزنامة المزدحمة بالمباريات.

وإذا تساوى فريقان أو أكثر في عدد النقاط بعد نهاية مرحلة الدوري، يتم تحديد الترتيب النهائي من خلال مجموعة من المعايير حددتها اللوائح الخاصة بالمسابقة أبرزها:

فارق الأهداف في مرحلة الدوري (المسجلة والمستقبلة).

الأهداف المسجلة في مرحلة الدوري.

الأهداف المسجلة خارج الأرض في مرحلة الدوري.

عدد الانتصارات في مرحلة الدوري.

عدد الانتصارات خارج الأرض في مرحلة الدوري.

عدد النقاط التي حققها منافسو الفريق في مرحلة الدوري مجتمعة.

وقبل انطلاق مواجهات الجولة الثامنة، تأكد صعود أرسنال وبايرن ميونخ إلى دور الـ16، فيما ودّع الرباعي آينتراخت فرانكفورت، سلافيا براغ، فياريال وكايرات ألماتي البطولة رسميا.