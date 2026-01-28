"الطفل المعجزة" يقتحم موسوعة غينيس بأرقام قياسية في السنوكر

نال الطفل الإنجليزي جود أوينز شهرة عالمية واسعة بعد دخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية إثر إنجازاته غير المسبوقة في لعبة السنوكر.

ووصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أوينز الذي لم يبلغ بعد عامه الثالث "بالطفل العبقري المعجزة"، خاصة أنه يملك رقمين قياسيين مسجلين باسمه.

جود أوينز طفل يقتحم موسوعة غينيس بأرقام فريدة في السنوكر

ونقش جود أوينز اسمه للمرة الأولى وهو بعمر عامين و261 يوما باعتباره أصغر شخص ينجح في تنفيذ الضربة المزدوجة أو إدخال الكرة عبر الارتداد وتعرف باسم "snooker double pot".

وبعد ذلك، وببلوغه عامين و302 يوما، حقق رقما قياسيا آخر بوصفه أصغر شخص ينفذ ضربة التسديد عبر الحافة المعروفة باسم "pool bank shot".

وتحول أوينز إلى ظاهرة لافتة على وسائل التواصل الاجتماعي، علما أنه بالكاد يصل إلى طاولة اللعب ويضطر إلى الصعود على مقعد صغير لفعل ذلك.

وقال رئيس تحرير موسوعة غينيس للأرقام القياسية كريغ غليندا: "تحطيم الأرقام القياسية متاح للجميع دائما بغض النظر عن العمر".

وأضاف: "رؤية طفل في عمر جود يظهر هذا القدر من المهارة والحماس والإصرار أمر مدهش للغاية. يسعدنا أن نرحب به في عائلتنا".

من جهته أكد لوك والد جود أن السنوكر هي اللعبة المفضلة بالنسبة لطفله، وقال في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "أعتقد أنني أدركت موهبته منذ اللحظة التي أمسك فيها العصا بين أصابعه وتعامل معها بشكل طبيعي".

واعترف لوك بأن البداية كانت صعبة بقوله: "كنا نضطر لاستخدام مقاعد الحانات أينما ذهبنا. وفي النهاية حصلنا على مقعد كنا نستخدمه في الأساس للطهي، ثم أصبحنا نستخدمه لوقوفه عليه أثناء لعب السنوكر".