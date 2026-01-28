لم تكن بصمة نادي برشلونة مقتصرة على ملاعب كرة القدم فحسب، بل امتد أثره ليلهم عمالقة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

فبعد أن استنسخ فريق غولدن ستايت واريورز، بقيادة الأسطورة ستيفن كاري، فلسفة بيب غوارديولا في الحركة الجماعية وتدوير الكرة السريع ليحصد أربعة ألقاب تاريخية، يبدو أن إرث "البلاوغرانا" وجد مساراً جديداً للتسلل إلى غرف ملابس الـ(إن بي إيه)، ولكن هذه المرة عبر بوابة "الثلاثي المرعب" (MSN).

بينما انبهر العالم بنسخة لويس إنريكي التي حققت الثلاثية التاريخية عام 2015 بفضل التناغم الإعجازي بين ميسي وسواريز ونيمار، كان النجم جون كولينز، المنضم حديثاً لصفوف لوس أنجلوس كليبرز بجانب جيمس هاردن وكاواي ليونارد، يراقب المشهد بإعجاب شديد.

هذا الإعجاب لم يتوقف عند حدود المتابعة الفنية، بل انتقل إلى "نمط الحياة"؛ حيث كشف كولينز في حديثه لموقع "جيجانتس ديل باسكت" عن طقس غريب ونادر بين اللاعبين الأمريكيين، وهو تناوله لمشروب "المتة" التقليدي قبل المباريات، تيمناً بنجوم برشلونة اللاتينيين.

"المتة" في غرف ملابس الـNBA

وأوضح كولينز أن ارتباطه بهذا المشروب العشبي جاء كتحية منه للثلاثي (ليونيل ميسي، لويس سواريز، ونيمار جونيور)، مؤكداً أن مشاهدته لهذا الثلاثي كانت المحفز الأساسي له للسعي نحو قمة مستواه الفني والبدني.

وبذلك، لم يصدر برشلونة التكتيك فحسب، بل صدر ثقافة كاملة جعلت نجماً في الدوري الأمريكي يتبنى تقاليد "السيليساو" و"التانغو" اللاتيني بحثاً عن التألق تحت السلة.

يعد مشروب المتة (منقوع ساخن أو بارد مشهور جدا في أميركا الجنوبية، ويعد منبها طبيعيا غنيا بالكافيين، ومضادات الأكسدة) أحد العناصر الخمسة الأساسية التي يحرص لاعب الارتكاز على اصطحابها في كل رحلة خارجية، كما كشف العام الماضي في فيديو مع فريقه السابق يوتا جاز.

وأوضح كولينز قائلا: "إذا كان علي أن أشكر أحدا على غرس هذه العادة في نفسي، فهو ليونيل ميسي، ونيمار، ولويس سواريز. عندما كنت طفلا أشاهد برشلونة، كنت أرى الجميع يحملون أكواب المتة في كل مكان. لذا عندما أصبحت محترفا، كان هذا أحد الأشياء التي تعلمتها منهم".

بعد أن بلغ كولينز الـ28 من عمره، نضج تماما، وبرز نجمه في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)، وكان هذا الموسم أحد العوامل الرئيسية وراء عودة كليبرز القوية غير المتوقعة، حيث سجل معدلا بلغ 13.4 نقطة و5 متابعات وتمريرة حاسمة واحدة، بنسبة تسديد بلغت 55% من الملعب و42.6% من خارج القوس. ويبدو أن الحظ يلازم كولينز، وكأنه جرعة سحرية.