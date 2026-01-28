مبابي وكين يتصدران سباق الحذاء الذهبي في أوروبا

تشتد المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي التي تُقدم سنويا لهدّاف بطولات الدوري في القارة الأوروبية في الموسم الحالي بين 3 نجوم من العيار الثقيل يلعبون في فرق كبرى.

ويتقاسم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد والإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ القمة، إذ حصد كل منهما 42 نقطة حتى الآن بعد تسجيلهما 21 هدفا في الدوريين الإسباني والألماني على التوالي.

ويتربّص النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بالثنائي المذكور، إذ يقف في المركز الثالث على بُعد نقطتين فقط بتسجيله 20 هدفا لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفرض اليوناني فانغيليس بافليديس مهاجم بنفيكا اسمه في القائمة بعد تألقه أمام إستريلا دا أمادورا في الدوري البرتغالي بتسجيله هدفين، رفع رصيده من خلالهما إلى 19 هدفا في المسابقة بواقع 28.5 نقطة.

وشهدت قائمة الـ10 الأوائل العديد من اللاعبين المغمورين، وسط غياب عدد من نجوم الفرق الكبرى في مقدمتها برشلونة.

ويحل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان في المركز الـ18 وفي جعبته 24 نقطة جمعها من أهدافه الـ12 التي سجلها هذا الموسم في الدوري الإيطالي.

وتاليا الترتيب الحالي لأول 10 لاعبين في سباق الحذاء الذهبي:

الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ: 42 نقطة بتسجيله 21 هدفا. الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد: 42 نقطة بتسجيله 21 هدفا. النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي: 40 نقطة بتسجيله 20 هدفا. البرازيلي إيغور تياغو لاعب برينتفورد: 32 نقطة بتسجيله 16 هدفا. اليوناني فانغيليس بافليدس: 28.5 نقطة بتسجيله 19 هدفا. الصربي داركو ليماييتش لاعب آر إف إس الصربي: 28 نقطة بتسجيله 28 هدفا. الكوسوفي فيدات موريكي لاعب ريال مايوركا: 28 نقطة بتسجيله 14 هدفا. الياباني أياسي أويدا لاعب فينورد: 27 نقطة بتسجيله 18 هدفا. الدنماركي أوغست بريسك لاعب ديور غاردنز السويدي: 27 نقطة بتسجيله 18 هدفا. النرويجي دانييل كارلسباك لاعب ساربسبورغ 08 النرويجي: 27 نقطة بتسجيله 18 هدفا.

كيفية احتساب النقاط في الحذاء الذهبي

يتم منح اللاعب نقطتين مقابل كل هدف في الدوريات الخمس الكبرى (الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي).

وفي الدوريات المصنفة من 6 إلى 22 وفق تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم – يويفا (أبرزها الهولندي، البرتغالي، البلجيكي، التركي، النمساوي، البولندي) يتم منح اللاعب 1.5 نقطة مقابل كل هدف، أما الدوريات من 23 إلى 55 فيُمنح اللاعب نقطة مقابل كل هدف.