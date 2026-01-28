تايسون فيوري يعود من الاعتزال لمواجهة محمودوف

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودي، رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة عن عودة بطل العالم السابق في الوزن الثقيل البريطاني تايسون فيوري إلى حلبة الملاكمة.

وكان "ملك الغجر" قد اعتزل بعد هزيمتين متتاليتين أمام أولكسندر أوسيك، لكن كعادته، تراجع عن قراره فورًا.

ومن المقرر أن يشارك فيوري في نزال عالمي مرتقب يجمعه بالملاكم الروسي أرسلانبيك محمودوف، في مواجهة قوية تقام يوم 11 أبريل/نيسان المقبل، وتبث مباشرة عبر منصة (نتفليكس).

وقال آل الشيخ في بيان لهيئة الترفيه السعودية "سعداء بقرار تايسون فيوري، وعودته لحلبة الملاكمة، وخوضه نزالا قويا أمام أرسلانبيك محمودوف، في مواجهة نتوقع أن تكون حافلة بالإثارة وتحظى باهتمام جماهيري كبير".

ويعتبر هذا النزال محطة بارزة في مسيرة تايسون فيوري، الذي يعود إلى الحلبة بعد فترة اعتزال، بوصفه أحد أبرز أبطال الوزن الثقيل في العصر الحديث وصاحب مسيرة حافلة بالإنجازات والمواجهات الكبرى، في مواجهة قوية أمام أحد أبرز الأسماء في فئة الوزن الثقيل.

ويعرف أرسلانبيك محمودوف بأسلوبه الهجومي وقدرته العالية على حسم النزالات بالضربات القاضية، ما يرفع من وتيرة الترقب ويمنح المواجهة بعدا تنافسيا لافتا.

جمهور واسع

ومن المقرر أن يتم بث الحدث مباشرة عبر منصة (نتفليكس) إلى أكثر من 325 مليون مشترك حول العالم، في خطوة تعكس توسع المنصة في بث الفعاليات الرياضية الكبرى، وتعزز من وصول النزالات العالمية إلى جمهور واسع.

وأعرب تايسون فيوري عن حماسه للعودة، مؤكدا أن الملاكمة ستبقى جزءا أصيلا من حياته ومسيرته، فيما أكد أرسلانبيك محمودوف استعداده الكامل للنزال، معتبرا المواجهة فرصة لتقديم عرض قتالي قوي أمام أحد أبرز أبطال اللعبة.