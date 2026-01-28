رد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو على دعوة سلفه في المنصب نفسه ومواطنه جوزيف بلاتر، للمشجعين بتجنب السفر إلى الولايات المتحدة خلال النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم.

وكان بلاتر أعرب عن تأييده لعدم ذهاب المشجعين إلى الولايات المتحدة خلال مونديال 2026 (11 يونيو/حزيران – 19 يوليو/تموز) لأسباب أمنية، في رسالة نشرها عبر منصة إكس.

وكتب بلاتر: "للمشجعين، نصيحة واحدة: تجنبوا الولايات المتحدة.. أعتقد أن مارك بيث محق في التشكيك في تنظيم هذه النسخة من كأس العالم"، مستعيدا مقتطفات من مقابلة لمحام متخصص في مكافحة الفساد نشرتها صحيفة "تاغيسانتسايغر" السويسرية.

وكان بيث وهو محام متخصص في مكافحة الرشاوى، صرح بشأن الولايات المتحدة: "ما نشهده داخليا، من تهميش للمعارضين السياسيين وإساءات من خدمات الهجرة، وغيرها، لا يحفز المشجعين على التوجه إلى هناك".

رئيس الفيفا يرد على دعوة بلاتر لمقاطعة كأس العالم 2026

وقال إنفانتينو، على هامش اجتماع جمعه برئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في برازيليا: "الناس يريدون الذهاب، وسيذهبون، وسيحتفلون. كرة القدم توحّد الناس دائما، وسنحتفل جميعا معا".

وأضاف أن الهدف الأساسي من البطولات الكبرى، مثل كأس العالم، هو جمع الشعوب والدول من مختلف أنحاء العالم، مشددا على ثقته في نجاح البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة بالشراكة مع كندا والمكسيك في صيف عام 2026.

وتطرّق إنفانتينو إلى الإقبال الهائل على تذاكر البطولة، إذ تجاوز عدد الطلبات 500 مليون طلب، واصفا ذلك بأنه "غير مسبوق"، واعتبر هذا الإقبال انعكاسا لرغبة الناس في أن يكونوا جزءا مما اعتبرها "أكبر كأس عالم في التاريخ" .

وذهب المحامي السويسري مارك بيث، المكلف من بلاتر بين عامي 2011 و2014 بوضع مقترحات إصلاحية للفيفا، إلى أبعد من دعوته لعدم سفر الجماهير إلى الولايات المتحدة في كأس العالم.

وقال: "على أي حال، ستشاهدون المباريات بشكل أفضل عبر التلفاز. عند وصولهم، يجب أن يتوقع المشجعون أنه إذا لم يتصرفوا بشكل جيد مع السلطات فسيُعادون مباشرة إلى بلادهم. إذا كانوا محظوظين"، على حد تعبيره.

وكان بلاتر (89 عاما) الذي يوجه انتقادات مستمرة لرئيس فيفا الحالي جياني إنفانتينو، شغل المنصب بين عامي 1998 و2015 حين أجبرته سلسلة فضائح على الاستقالة.

ومع تصاعد التوتر على خلفية رغبة الولايات المتحدة في ضم غرينلاند وتهديداتها بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول الأوروبية المعارضة لذلك، بدأت ترتفع في أوروبا أصوات تتحدث عن احتمال مقاطعة، أو حتى إلغاء مونديال عام 2026 المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.