بشكتاش يكسب 8 ملايين يورو في 24 ساعة بعد انتقال أبراهام إلى أستون فيلا

جنى نادي بشكتاش التركي 8 ملايين يورو (نحو 8.7 ملايين دولار) بفضل بيع المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام إلى أستون فيلا، بعد 24 ساعة فقط من تفعيل بند شراء عقده من روما الإيطالي.

وأعلن بشكتاش أمس الثلاثاء، انتقال أبراهام إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزي مقابل 21 مليون يورو (نحو 22.8 مليون دولار)، بعدما دفع 13 مليون يورو (نحو 14.1 مليون دولار) في اليوم السابق لروما مقابل إعادة تفعيل بند الشراء.

وقال النادي التركي في بيان: "تم التوصل إلى اتفاق بشأن الانتقال الدائم للاعب كيفن أوغينيتيغا تامارايبي باكومو-أبراهام إلى نادي أستون فيلا".

وتابع: "بموجب هذا الاتفاق، سيدفع نادي أستون فيلا لكرة القدم مبلغ 21 مليون يورو (نحو 22.8 مليون دولار) كرسوم إنهاء عقد لنادينا، كما سيتكفل النادي بدفع أي رسوم تضامنية ناتجة عن لوائح الفيفا".

واختتم: "نشكر تامي أبراهام على مساهماته في نادينا ونتمنى له التوفيق في مسيرته المهنية المستقبلية".

وانضم أبراهام لصفوف بشكتاش بداية الموسم الحالي قادما من نادي روما على سبيل الإعارة، قبل أن يقوم النادي التركي بتفعيل خيار الشراء يوم الاثنين، مقابل 13 مليون يورو (نحو 14.1 مليون دولار)، تمهيدا لإتمام صفقة بيعه لأستون فيلا.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 26 مباراة مع بشكتاش بجميع المسابقات، منها 18 مباراة في الدوري التركي الممتاز، ووصل إجمالي رصيده 13 هدفا وصنع 3 أهداف أخرى.

وسبق لمهاجم تشلسي وميلان السابق، اللعب في صفوف أستون فيلا، عندما كان يتواجد في دوري الدرجة الأولى موسم 2018-2019، معارا من "البلوز" حيث سجل 25 هدفا مع "الفيلانز"، كما خاض بقميص المنتخب الإنجليزي 11 مباراة دولية.