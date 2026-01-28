بالفيديو.. ماذا حمل وفد كوبنهاغن لخوان لابورتا وبرشلونة؟

أظهر فيديو متداول إحضار ممثل عن نادي كوبنهاغن الدنماركي هدايا لتقديمها إلى مجلس إدارة برشلونة كبادرة حسن نية، قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ووصل ممثل الوفد الدنماركي، حاملا حقائب هدايا مزينة بشعار نادي كوبنهاغن، وسلمها لرئيس النادي خوان لابورتا وأعضاء مجلس الإدارة خلال العشاء الرسمي الذي أقيم قبل المباراة.

ويستضيف برشلونة، مساء اليوم، فريق كوبنهاغن الدنماركي ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، في مواجهة حاسمة لتحديد مصير الفريق الكتالوني في البطولة القارية.

ويحتل برشلونة المركز التاسع برصيد 13 نقطة، متساويا مع سبعة فرق أخرى، في حين يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما يخوض أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين ملحق التأهل.

ويُعد فارق الأهداف هو المعيار الأول عند التساوي في النقاط، حيث يتفوق باريس سان جيرمان (+10) ونيوكاسل (+10) وتشيلسي (+6) على برشلونة الذي يمتلك فارق أهداف (+5). غير أن مواجهة باريس سان جيرمان ونيوكاسل المباشرة تعني أن أحدهما فقط يمكنه حصد النقاط الثلاث، ما يفتح المجال أمام برشلونة للتقدم في الترتيب.