رياضة|أبطال أوروبا|إسبانيا

بالفيديو.. ماذا حمل وفد كوبنهاغن لخوان لابورتا وبرشلونة؟

المصدر: حساب Diario SPORT @sport على إكس ممثل نادي كوبنهاجن الدنماركي هدايا لتقديمها إلى مجلس إدارة برشلونة كبادرة حسن نية. https://x.com/sport/status/2016498354440597682?s=20
ممثل نادي كوبنهاغن الدنماركي يقدم هدايا إلى مجلس إدارة برشلونة (مواقع التواصل)
Published On 28/1/2026
|
آخر تحديث: 22:26 (توقيت مكة)

حفظ

أظهر فيديو متداول إحضار ممثل عن نادي كوبنهاغن الدنماركي هدايا لتقديمها إلى مجلس إدارة برشلونة كبادرة حسن نية، قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ووصل ممثل الوفد الدنماركي، حاملا حقائب هدايا مزينة بشعار نادي كوبنهاغن، وسلمها لرئيس النادي خوان لابورتا وأعضاء مجلس الإدارة خلال العشاء الرسمي الذي أقيم قبل المباراة.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ويستضيف برشلونة، مساء اليوم، فريق كوبنهاغن الدنماركي ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، في مواجهة حاسمة لتحديد مصير الفريق الكتالوني في البطولة القارية.

ويحتل برشلونة المركز التاسع برصيد 13 نقطة، متساويا مع سبعة فرق أخرى، في حين يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما يخوض أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين ملحق التأهل.

ويُعد فارق الأهداف هو المعيار الأول عند التساوي في النقاط، حيث يتفوق باريس سان جيرمان (+10) ونيوكاسل (+10) وتشيلسي (+6) على برشلونة الذي يمتلك فارق أهداف (+5). غير أن مواجهة باريس سان جيرمان ونيوكاسل المباشرة تعني أن أحدهما فقط يمكنه حصد النقاط الثلاث، ما يفتح المجال أمام برشلونة للتقدم في الترتيب.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان