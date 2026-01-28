بالفيديو.. مقتل مشجع طعنا في اشتباكات بين جماهير في كولومبيا

قُتِل شخص في كولومبيا وأُصيب خمسة آخرون في اشتباكات بين مجموعات من مشجعي فريقين كرويين متنافسين بعد مباراة في مدينة كوكوتا شمال البلاد، وفق ما أعلنت الشرطة، اليوم الأربعاء.

ووقعت المواجهات بين مشجعي كوكوتا ديبورتيفو وغريمه التقليدي أتلتيكو بوكارامانغا خارج الملعب عقب مباراة، أمس الثلاثاء، في الدوري المحلي والتي انتهت بالتعادل 2-2.

الشرطة تعلن وفاة مشجع طعنا

وقال مسؤول كبير في شرطة كوكوتا في بيان إن "المشجع الذي فارق الحياة تعرّض للطعن"، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الضحية كان من مشجعي أتلتيكو بوكارامانغا.

وأوضح مصدر في الشرطة أن "ثلاثة من بين أفرادها كانوا بين الجرحى".

ومُنع مشجعو أتلتيكو بوكارامانغا من دخول الملعب لتجنب وقوع اضطرابات، كما هو معمول به عادة مع الجماهير الزائرة في كولومبيا.

ووفق تحقيقات مستقلة، أدّت أعمال العنف المرتبطة بكرة القدم في كولومبيا إلى مقتل ما لا يقل عن 150 مشجعا منذ عام 2008، لكن ليس هناك أي أرقام رسمية بشأن ذلك.

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، اندلعت مواجهات بين جماهير فريقين منافسين في مدينة ميديين في المدرجات وعلى أرض الملعب خلال نهائي كأس كولومبيا، ما أسفر عن إصابة 59 شخصا.