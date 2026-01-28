بالفيديو.. ديوكوفيتش يتنازل عن نقطة حاسمة لمنافسه ببطولة أستراليا للتنس

أظهر نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش روحا رياضية عالية، وتنازل عن نقطة حاسمة لمنافسه بعد إقراره بلمس الكرة قبل خروجها، خلال مواجهته مع الإيطالي لورينزو موسيتي في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الأربعاء.

وأشاد الحساب الرسمي لبطولة أستراليا المفتوحة عبر منصة إكس، بتصرف ديوكوفيتش، حيث نشر فيديو اللقطة واصفا ما فعله الصربي بـ"الروح الرياضية"، فيما وصفها حساب رياضي بأنها "لفتة عظيمة من اللعب النظيف".

ورغم أهمية النقطة وتأخر ديوكوفيتش في النتيجة، فإنه توجه إلى الحكم وأوضح له أنه لمس الكرة قبل أن تخرج، ليغير الحكم النقطة ويسجلها لموسيتي، الذي تقدم بمجموعتين دون مقابل، إلا أن الإصابة منعت الإيطالي من إكمال اللقاء لينسحب ويضمن الصربي تأهله إلى الدور نصف النهائي.

وشارك ديوكوفيتش عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صورا جمعته بموسيتي خلال مواجهة اليوم معلقا عليها: "كل الاحترام والتقدير للورينزو، وأتمنى لك الشفاء العاجل. لقد كنت مذهلا اليوم، لدرجة أنني كنت في طريقي للخروج من البطولة (كنت على وشك الهزيمة). تعاف جيدا يا صديقي وإلى الأمام".