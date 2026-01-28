الهلال ضد القادسية في الدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد، مواجهة هامة تجمع بين الهلال ونظيره القادسية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

وتتشابك طموحات فريق الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين، في العودة سريعا إلى درب الانتصارات بعد تعادله مع الرياض في الجولة الماضية، مع رغبة قوية لدى مضيفه القادسية في مواصلة سلسلة انتصاراته القياسية، وذلك عندما يتقابل الفريقان، غدا الخميس، في الجولة الـ19 من المسابقة.

موعد مباراة الهلال ضد القادسية في الدوري السعودي

تقام المباراة التي تجمع الهلال ضد القادسية ، ضمن لقاءات الجولة الجولة التاسعة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي، يوم الخميس 29 يناير/كانون الثاني الجاري، على استاد الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً (20:30) بتوقيت السعودية وقطر، السادسة والنصف مساءً (18:30) بتوقيت المغرب والجزائر والسابعة والنصف مساءً (19:30) بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد القادسية في الدوري السعودي

thmanyah

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

التشكيلتان المتوقعتان

الهلال: الربيعي، حمد اليامي، بابلو ماري، حسان تمبكتي، ثيو هيرنانديز، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري، مالكوم، سالم الدوسري، داروين نونيز.

القادسية: كوين كاستيليس، جاستون ألفاريز، ناتشو فيرنانديز، محمد أبو الشامات، جهاد ذكري، مصعب الجوير، أوتافيو، فايغل، ماتيو ريتيغي، بونسو باه، نانديز.

ترتيب الهلال والقادسية في الدوري السعودي

يأمل الهلال، بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، في استعادة نغمة الانتصارات وتوسيع الفارق مع منافسيه على الصدارة بعدما تقلص إلى 5 نقاط، بعدما كان 7 نقاط قبل بداية الجولة الماضية.

ولم يبد إنزاجي اهتماما كبيرا باستمرار سلسلة الانتصارات بقدر ما كان يأمل في أن يواصل فريقه النهج الهجومي نفسه أمام الرياض، بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه وتعادل (1-1).

أما القادسية، بقيادة مدربه الأيرلندي الشمالي بريندان رودغرز، فيعيش فترة مثالية حقق خلالها 7 انتصارات متتالية، آخرها فوز سهل على متذيل الترتيب النجمة بنتيجة (3-1).

إعلان

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد حسم بالتعادل الإيجابي (2-2) على ملعب المملكة آرينا بالرياض، ما يعني أن مهمة المتصدر هذه المرة لن تكون سهلة، خاصة أن القادسية هزم الاتحاد والنصر بالنتيجة نفسها (2-1) كما خسر من الأهلي بشق الأنفس بالنتيجة ذاتها.

ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 45 نقطة، أما القادسية فلديه 39 نقطة في المركز الرابع.