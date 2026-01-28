بالفيديو.. الجرذان تغزو ملعب كامب نو قبل مباراة برشلونة وكوبنهاغن

لم تكد تهدأ الضجة بسبب تجمع برك المياه داخل ملعب كامب نو معقل نادي برشلونة الإسباني بفعل الأمطار، حتى عاد الجدل هذه المرة بعدما أظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع تجول الجرذان داخل الملعب.

وتحولت "احتفالية العودة" إلى ملعب كامب نو قبل أيام، في أولى مباريات برشلونة عام 2026 أمام ريال أوفييدو إلى ليلة صادمة؛ فبدلا من أن يستمتع 45 ألف مشجع بعودة فريقهم بعد غياب زاد عن 40 يوما، وجدوا أنفسهم في مواجهة "عاصفة" كشفت عيوب المشروع الجديد.

ومع انطلاق الشوط الثاني، هطلت أمطار غزيرة حولت المدرجات المجددة حديثا إلى برك مائية، حيث تسللت المياه من السقف لتغمر المشجعين والصحفيين على حد سواء.

الجرذان تغزو ملعب كامب نو

وانتشر أمس عبر المنصات، مقطع فيديو أظهر تجول جرذ ضخم فوق أرضية ملعب كامب نو، قبل يوم واحد من مباراة برشلونة ضد كوبنهاغن الدنماركي في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "دياريو" الإسبانية: "يبدو أن المشاكل تلاحق ملعب كامب نو باستمرار، فبعد برك المياه التي عانى منها جمهور برشلونة الأسبوع الماضي، حان دور الجرذان لتكشف مرة أخرى عن الإهمال في مرافق الملعب، قبل ساعات قليلة من مباراة دوري أبطال أوروبا".

وأضافت: "الجرذان وصلت إلى أرضية الملعب نفسها هذه المرة، وهناك قلق كبير بشأن الصورة التي يقدمها النادي الكتالوني، خاصة مع سعيه الحالي للحصول على ترخيص جديد لزيادة سعة الملعب من 45 ألف متفرج إلى 62 ألف متفرج".

مشاهد محرجة

وبحسب الصحيفة، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الجرذان كدليل على قلة النظافة في ملعب كامب نو، وخلال السنوات الماضية ظهرت بشكل متقطع وانتشرت صورها بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمثير للقلق أن المشكلة لم تُحل بشكل كامل".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أثناء ضغط برشلونة على بلدية المدينة للحصول على ترخيص افتتاح الملعب للجمهور، شوهدت الجرذان في مناطق حساسة مثل الأماكن المخصصة لكبار الشخصيات والممرات المؤدية إلى المدرجات.

كما تعود الذاكرة إلى أغسطس/أب 2022، حين فوجئ المشجعون بظهور فأر أعلى المدرجات خلال إحدى المباريات، في مشهد لفت الانتباه وأثار موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي وقتها.

ورغم أن الواقعة لم تؤثر على سير الاستعدادات أو الجوانب التنظيمية لمباراة برشلونة وكوبنهاغن، فإنها أعادت إلى الواجهة تساؤلات حول إجراءات السلامة والنظافة داخل أحد أشهر ملاعب كرة القدم في العالم، خصوصا بعد أعمال التحديث التي شهدها كامب نو.