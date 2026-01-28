الفرق الأكثر خسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا

يتصدر فريق يوفنتوس الإيطالي قائمة سلبية في تاريخ دوري أبطال أوروبا باعتباره الفريق الأكثر خسارة للمباريات النهائية.

وفشل لاعبو "السيدة العجوز" في رفع الكأس ذات الأذنين بعد خسارتهم في 7 مباريات نهائية، وهو عدد لم يصل إليه أي فريق آخر في القارة الأوروبية.

وخسر يوفنتوس أول مباراة نهائية في دوري الأبطال بنسخة 1972-1973 أمام أياكس أمستردام، أما آخر مرة ذاق فيها مرارة الهزيمة فكانت أمام ريال مدريد بموسم 2016-2017.

ويتقاسم فريقا بايرن ميونخ وبنفيكا المركز الثاني في هذه القائمة، إذ خسر كل منهما المباراة النهائية لأمجد البطولات الأوروبية في 5 مناسبات.

وفي الوقت نفسه ذاقت فرق إنتر ميلان وميلان وليفربول مرارة الهزيمة في نهائي "التشامبيونزليغ" 4 مرات، فيما تجرّع الثلاثي الإسباني ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة نفس الكأس في 3 مناسبات.

وتاليا قائمة بالفرق الأكثر خسارة للمباريات النهائية بدوري أبطال أوروبا مع النتائج:

1- يوفنتوس: خسر 7 من 9 مباريات نهائية.

يوفنتوس 0-1 أياكس أمستردام (موسم 1972-1973).

يوفنتوس 0-1 هامبورغ (موسم 1982-1983).

يوفنتوس 1-3 بوروسيا دورتموند (موسم 1996-1997).

يوفنتوس 0-1 ريال مدريد (موسم 1997-1998).

يوفنتوس 0-0 ميلان ثم 2-3 بركلات الترجيح (موسم 2002-2003).

يوفنتوس 1-3 برشلونة (موسم 2014-2015).

يوفنتوس 1-4 ريال مدريد (موسم 2016-2017).

2- بايرن ميونخ: خسر 5 من 11 مباراة نهائية.

بايرن ميونخ 0-1 أستون فيلا (موسم 1981-1982).

بايرن ميونخ 1-2 بورتو (موسم 1986-1987).

بايرن ميونخ 1-2 مانشستر يونايتد (موسم 1998-1999).

بايرن ميونخ 0-2 إنتر ميلان (موسم 2009-2010).

بايرن ميونخ 1-1 تشيلسي ثم 3-4 بركلات الترجيح (موسم 2011-2012).

3- بنفيكا: خسر 5 من 7 مباريات نهائية.

بنفيكا 1-2 ميلان (موسم 1962-1963).

بنفيكا 0-1 إنتر ميلان (موسم 1964-1965).

بنفيكا 1-4 مانشستر يونايتد (موسم 1967-1968).

بنفيكا 0-0 آيندهوفن ثم 5-6 بركلات الترجيح (1987-1988).

بنفيكا 0-1 ميلان (موسم 1989-1990).

4- ليفربول: خسر 4 من 10 مباريات نهائية.

ليفربول 0-1 يوفنتوس (موسم 1984-1985).

ليفربول 1-2 ميلان (موسم 2006-2007).

ليفربول 1-3 ريال مدريد (موسم 2017-2018).

ليفربول 0-1 ريال مدريد (موسم 2021-2022).

5- ميلان: خسر 4 من 11 مباراة نهائية.

ميلان 2-3 ريال مدريد بعد التمديد (موسم 1957-1958).

ميلان 0-1 مارسيليا (موسم 1992-1993).

ميلان 0-1 أياكس أمستردام (موسم 1994-1995).

ميلان 3-3 ليفربول ثم 2-3 بركلات الترجيح (موسم 2004-2005).

6- إنتر ميلان: خسر 4 من 7 مباريات نهائية.

إنتر ميلان 1-2 سلتيك (موسم 1966-1967).

إنتر ميلان 0-2 أياكس أمستردام (موسم 1971-1972).

إنتر ميلان 0-1 مانشستر سيتي (موسم 2022-2023).

إنتر ميلان 0-5 باريس سان جيرمان (موسم 2024-2025).

7- برشلونة: خسر 3 من 8 مباريات نهائية.

برشلونة 2-3 بنفيكا (موسم 1960-1961).

برشلونة 0-0 ستيوا بوخارست ثم 0-2 بركلات الترجيح (موسم 1985-1986).

برشلونة 0-4 ميلان (موسم 1993-1994).

8- أتلتيكو مدريد: خسر المباريات النهائية الثلاث التي وصل إليها.

أتلتيكو مدريد 0-4 بايرن ميونخ في مباراة إعادة (موسم 1973-1974).

أتلتيكو مدريد 1-4 ريال مدريد (موسم 2013-2014).

أتلتيكو مدريد 1-1 ريال مدريد ثم 3-5 بركلات الترجيح (موسم 2015-2016).

9- ريال مدريد: خسر 3 من 18 مباراة نهائية.

ريال مدريد 3-5 بنفيكا (موسم 1961-1962).

ريال مدريد 1-3 إنتر ميلان (موسم 1963-1964).

ريال مدريد 0-1 ليفربول (موسم 1980-1981).