"هل نحن في حديقة الحيوان؟".. مقطع فيديو يفجر غضب نجمات بطولة أستراليا للتنس

فجر مقطع فيديو خارج الملاعب في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس غضب نجمات البطولة الذين طالبوا بمزيد من الخصوصية خارج الملاعب وحمايتهم من الكاميرات التي تطاردهم.

وانضم نوفاك ديوكوفيتش وإيغا شيانتيك إلى مجموعة متزايدة من اللاعبين واللاعبات يطالبون بمزيد من الخصوصية خارج الملاعب في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد أن التقطت الكاميرات كوكو غوف في لحظة انفعال بعد المباراة، وصفتها اللاعبة الأمريكية بأنها كان ينبغي أن تكون لحظة خاصة.

وحدثت الواقعة بعد هزيمة غوف في دور الثمانية أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في مباراة استمرت 59 دقيقة أمس الثلاثاء، عندما تسللت اللاعبة الأمريكية خلف جدار في الممر المؤدي للملعب لتمسك مضربها وتحطمه وتضربه بالأرض عدة مرات.

ودون علم المصنفة الثالثة، سجلت الكاميرات كل تحركاتها وتم بث الفيديو المصور للمشاهدين في جميع أنحاء العالم، حيث أعربت غوف عن استيائها لعدم توافر أي خصوصية في أي مكان باستثناء غرفة خلع الملابس.

"هل نحن في حديقة الحيوان؟"

وقالت شيانتيك للصحفيين بعد خسارتها 7-5 و6-1 أمام القازاخستانية إيلينا ريباكينا في دور الثمانية اليوم الأربعاء: "السؤال هو: هل نحن لاعبات تنس أم حيوانات في حديقة الحيوان، حيث تتم مراقبتنا حتى عندما نقضي حاجتنا؟" "حسنا، كان ذلك مبالغة بالطبع، لكن سيكون من الجيد أن نحظى ببعض الخصوصية.

سيكون من الرائع أيضا أن تكون لديك مساحتك الخاصة ولا تخضع للمراقبة دائما" وعندما سُئلت عما إذا كانت قد تحدثت مع منظمي البطولة حول هذا الموضوع، استغربت شيانتيك قائلة: "ما الفائدة من ذلك؟" وقال الاتحاد الأسترالي للتنس إنه تم تركيب كاميرات في مناطق الإحماء والتعافي لإمداد الجماهير "بتواصل أعمق" مع اللاعبين لكنه سيتعاون مع اللاعبين لإيجاد حلول.

وقال الاتحاد: "إن تحقيق توازن مناسب بين أبرز الشخصيات ومهارات اللاعبين، مع ضمان راحتهم وخصوصيتهم، يمثل أولوية لبطولة أستراليا المفتوحة" "هدفنا دائما صنع بيئة تدعم اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم من أداء، مع مساعدة الجماهير أيضا على تقدير مهاراتهم واحترافيتهم وشخصياتهم"