مفاجأة.. إنريكي مستعد للخسارة أمام نيوكاسل شرط تكرار السيناريو نفسه في دوري الأبطال

قال المدرب الإسباني لباريس سان جيرمان الفرنسي لويس إنريكي إنه لا يمانع الخسارة، اليوم الأربعاء، أمام نيوكاسل الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، شرط أن يتكرر سيناريو الموسم الماضي حين أحرز فريقه اللقب.

ويحل نيوكاسل ضيفا على نادي العاصمة الفرنسية في الجولة الأخيرة من دور المجموعة الموحدة وهما في المركزين السابع والسادس تواليا بـ 13 نقطة لكل منهما، لكن سان جيرمان يتفوق بفارق الأهداف.

وسيضمن الفائز مقعدا بين الثمانية الأوائل، ما يؤمن له تأهلا مباشرا إلى ثمن النهائي، في حين أن التعادل قد يطيح الفريقين معا خارج المراكز الثمانية، بحسب نتائج المباريات الأخرى، إذ إن الفرق التسعة التي تليهما مباشرة تتخلف عنهما بفارق نقطتين فقط.

هذا السيناريو سيجبر سان جيرمان ونيوكاسل على خوض دور فاصل من مباراتين الشهر المقبل، وهذا ما اختبره النادي الفرنسي الموسم الماضي قبل أن يواصل طريقه نحو اللقب الأول في تاريخه.

لويس إنريكي: مستعد للخسارة اليوم إذا كان اللقب بانتظارنا بنهاية الموسم

وقال إنريكي عشية اللقاء في باريس: "من الواضح أننا نحب هذه البطولة، وهذا أمر إيجابي. هدفنا بالطبع أن نكون بين الثمانية الأوائل والفوز على فريق نيوكاسل القوي الذي يتميز بأسلوب مختلف، شجاع وبدني".

وتواجه الفريقان في دور المجموعات بالنظام القديم قبل موسمين، ففاز نيوكاسل 4-1 على أرضه، قبل أن يتعادلا 1-1 في باريس.

وأضاف إنريكي "نعرفهم من المواجهة السابقة، بالتالي ستكون مباراة صعبة جدا. إنها لحظة مفصلية في الموسم بالنسبة لنا، لكنها ليست أهم من المستقبل، لأن هدفنا هو الفوز بالبطولة".

وتابع "سأقبل بالخسارة أو التعادل إذا كان ذلك يعني أننا سنفوز بدوري الأبطال. دوري الأبطال الفعلي يبدأ بعد هذه المرحلة، ونحن فريق رائع في الأدوار الإقصائية".

عودة أشرف حكيمي لتشكيلة سان جيرمان

وأشار المدرب إلى أن الظهير المغربي أشرف حكيمي سيكون ضمن التشكيلة للمرة الأولى منذ عودته من المشاركة مع منتخب بلاده الذي بلغ نهائي كأس أمم أفريقيا حيث خسر على أرضه أمام السنغال (0-1) بعد التمديد، علما أنه لم يلعب مع فريقه منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومن المرجح أن ينضم لاعب الوسط الإسباني الشاب درو فرنانديس (18 عاما)، المنتقل، الاثنين الماضي، من برشلونة إلى سان جيرمان بعقد لأربع سنوات مقابل قرابة ثمانية ملايين يورو (9.6 ملايين دولار)، إلى قائمة الفريق للمرة الأولى خلال رحلته لمواجهة ستراسبورغ في الدوري الفرنسي، الأحد المقبل.