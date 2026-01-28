أفضل مراوغ في دوري أبطال أوروبا يهدد طموحات أتلتيكو مدريد

يشكّل النرويجي ينس بيتر هاوغي لاعب بودو-غليمت مصدر تهديد حقيقي لطموحات أتلتيكو مدريد في التأهل المباشر لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفرض هاوغي (26 عاما) نفسه كواحد من أبرز نجوم النسخة الحالية من البطولة الأوروبية العريقة، بفضل أرقامه المبهرة.

ورغم أنه يلعب في فريق مغمور مقارنة بكثير من الأندية الأخرى المشاركة في البطولة، إلا أن هاوغي يُعد أفضل مراوغ في دوري الأبطال هذا الموسم.

أفضل مراوغ في دوري أبطال أوروبا

وأتم هاوغي 26 مراوغة ناجحة من أصل 44 محاولة في الجولات السبع الماضية، وهو رقم لم يصل إليه أي لاعب في البطولة.

ويتفوق هاوغي بفارق مراوغة وحيدة على الفرنسي مايكل أوليس لاعب بايرن ميونخ، ولامين جمال جوهرة برشلونة.

وتاليا أفضل 5 لاعبين من حيث المراوغة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم:

النرويجي ينس بيتر هاوغي لاعب بودو-غليمت: أتم 26 مراوغة من 44 محاولة.

الفرنسي مايكل أوليس لاعب بايرن ميونخ: أتم 25 مراوغة من 40 محاولة.

الإسباني لامين جمال لاعب برشلونة: أتم 21 مراوغة من 45 محاولة.

البلجيكي جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي: أتم 20 مراوغة من 43 محاولة.

الألماني ليروي سانيه لاعب غلطة سراي: أتم 19 مراوغة من 39 محاولة.

ولا يتميز هاوغي بمهارة المراوغات فقط، فاللاعب الذي يرتدي القميص رقم 10 مع بودو-غليمت سجل 4 أهداف، اثنان منهما في شباك توتنهام هوتسبير (2-2)، وثالث في بوروسيا دورتموند (2-2)، والأخير في مانشستر سيتي (3-1).

وبعد هدفه الرائع في مرمى مانشستر سيتي، نال هاوغي إشادة خاصة من المدرب الإسباني بيب غوارديولا حيث قال: "كنا نعرف مدى براعته. إنه لاعب جيد جدا في فريق رائع".

وفي الوقت نفسه يُعد هاوغي واحدا من أكثر لاعبي دوري الأبطال مشاركة في الالتحامات (104)، وثاني أكثرهم فوزا بها (53)، وهو كذلك ثالث أكثر اللاعبين صناعة لفرص التهديف (18).

وعن أدائه قال هاوغي: "أشعر بأني في أفضل مستوى لي منذ وقت طويل واستقرار الأداء الذي أظهرته في دوري الأبطال يؤكد ذلك".

إعلان

وبالنظر إلى أرقامه، ترى صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أتلتيكو مدريد سيصطدم بمنافس غير متوّقع في طريقه نحو احتلال أحد المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

وأضافت: "يُعد هاوغي السلاح الرئيسي الذي يتشبث به بودو-غليمت من أجل الإبقاء على آماله الضئيلة في بلوغ مرحلة خروج المغلوب".

ويستضيف أتلتيكو مدريد ضيفه بودو-غليمت الليلة عند الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لدوري الأبطال، مباراة يحتاج فيها كل فريق لتحقيق الفوز وانتظار نتائج بقية المباريات التي ستُقام في نفس الموعد من أجل تحقيق أهدافه الخاصة.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد بودو-غليمت في المركز الـ28 برصيد 6 نقاط.