وصافة دوري أبطال أوروبا تشعل صراعا بين 3 عمالقة

كومبو شعارات... أندية بايرن ميونيخ وليفربول و ريال مدريد
الصراع على وصافة دوري أبطال أوروبا كبير جدا هذا الموسم (وكالات)
Published On 28/1/2026
آخر تحديث: 21:43 (توقيت مكة)

لم يعد الصراع في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا مجرد تنافس على ترتيب شرفي، بل معركة استراتيجية قد تُحدد مصير اللقب قبل أن تبدأ الأدوار الإقصائية فعليا.

التعديل الجديد الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والقاضي بمنح صاحبي المركزين الأول والثاني أفضلية خوض مباريات الإياب على أرضهما حتى النهائي، أعاد تعريف قيمة الوصافة وحوّلها إلى جائزة من العيار الثقيل.

وصافة دوري الأبطال.. صراع العمالقة

أرسنال الإنجليزي حسم أمر تأهله في المركز الأول من 7 انتصارات متتالية حصد بها 21 نقطة، تاركا صراع الوصافة برؤوس ثلاثة بين كل من بايرن ميونخ الألماني صاحب 18 نقطة، إضافة إلى ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي اللذين يملكان 15 نقطة بالتساوي.

بايرن ميونخ.. الأفضلية الرقمية

يدخل بايرن ميونخ الجولة الأخيرة بأفضلية واضحة، بثلاث نقاط تفصله عن مطارديه، ما يجعل التعادل أمام مستضيفه آيندهوفن الهولندي كافيا لضمان المركز الثاني.

الفريق الألماني يدرك جيدا قيمة اللعب في أليانز أرينا خلال الإياب، حيث تتحول المباريات الكبرى إلى اختبارات قاسية للخصوم. غير أن الهامش الضئيل بين الحسم والمغامرة يبقى قائما إذا تعثر.

MUNICH, GERMANY - JANUARY 24: Fans of FC Bayern München cheer for their team prior to the Bundesliga match between FC Bayern München and FC Augsburg at Allianz Arena on January 24, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann/Getty Images)
يُعد ملعب أليانز أرينا، معقل بايرن ميونخ، عاملا مهما في انتصارات الفريق البافاري (غيتي)

ريال مدريد.. البرنابيو كعامل حسم

بالنسبة لريال مدريد، يعد الفريق الإسباني الوحيد القادر على اقتناص هذا الامتياز، أما اللعب إيابا في سانتياغو برنابيو فلا يُعد مجرد ميزة تنظيمية، بل سلاحا نفسيا متجذرا في تاريخ البطولة.

الوصافة هنا لا تعني طريقا أسهل فحسب، بل تعني القدرة على فرض الإيقاع في اللحظة الحاسمة، حيث غالبا ما تُحسم المواجهات الكبرى بالاستعانة بضغط الجماهير.

Soccer Football - UEFA Champions League - Real Madrid v AS Monaco - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - January 20, 2026 Real Madrid fans before the match REUTERS/Violeta Santos Moura
جماهير ريال مدريد الشغوفة بناديها والتي تأمل أن يكون هذا الموسم موعدا للقب الـ15 في دوري أبطال أوروبا (رويترز)

ليفربول.. الحسابات المعقدة

ليفربول يعوّل على أنفيلد، أحد أكثر الملاعب رهبة في أوروبا، غير أن فارق الأهداف يضعه في موقف أصعب مقارنة بريال مدريد حيث يتخلف بفارق 5 أهداف كاملة.

الفوز وحده قد لا يكون كافيا أمام كاراباخ، ما يفرض على الفريق الإنجليزي ليس فقط الانتصار، بل انتظار تعثر بايرن ميونخ وريال مدريد بالخسارة مقابل فوزه بفارق أهداف ليس أقل من 7 إذا خسر البايرن بهدف.

Soccer Football - Premier League - Liverpool v Burnley - Anfield, Liverpool, Britain - January 17, 2026 Liverpool fans with scarves in the stands as the players huddle before the match REUTERS/Peter Powell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS.. TPX IMAGES OF THE DAY
أنفيلد ملعب نادي ليفربول منذ تأسيس النادي عام 1892 (رويترز)
المصدر: الصحافة الإسبانية

