أعاد رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أليخاندرو دومينغيز فتح الباب أمام إمكانية مشاركة الأندية المكسيكية والأميركية ببطولة كوبا ليبرتادوريس، في خطوة من شأنها ضمان ظهور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي في البطولة.

وأكد دومينغيز أن ذلك لن يتم إلا بموافقة اتحاد كرة القدم في "كونكاكاف" مشددا على احترامه لكافة الاتحادات القارية.

هل يشارك ميسي وإنتر ميامي في كوبا ليبرتادوريس؟

وقال دومينغيز في تصريحات لصحيفة "غلوبو" البرازيلية "إنه لشرف كبير لنا أن تعتبر أندية من اتحادات قارية أخرى بطولة ليبرتادوريس مرجعا للمنافسة".

وأضاف "لقد حدث هذا في الماضي والباب لا يزال مفتوحا لهم، تذكروا أنهم كانوا يلعبون معنا حتى قبل 10 سنوات"، في إشارة منه إلى مشاركة الأندية المكسيكية في كوبا ليبرتادوريس منذ عام 1998 حتى 2016.

وتابع دومينغيز "إذا أرادوا العودة فعليهم أن يفعلوا ذلك عبر الكونكاكاف، هذا موضوع يجب مناقشته هناك. نحن نحترم الاتحادات القارية الأخرى كثيرا".

وجاءت تصريحات أكبر مسؤول في كونميبول بعد أيام قليلة من تأكيد المالك الشريك لإنتر ميامي خورخي ماس أنه في محادثات مع الاتحاد القاري في أميركا اللاتينية بشأن مشاركة الفريق في كوبا ليبرتادوريس.

وقال ماس في مقابلة "أجريت بالفعل حوارات مع كونميبول ومع أليخاندرو دومينغيز بشأن مشاركتنا في كوبا ليبرتادوريس. هناك سوابق إذ شاركت أندية مكسيكية في البطولة من قبل".

وأضاف "أعلم أن هذه قضايا تخص الكونكاكاف وكونميبول، ومع ذلك فأنا أعتقد أنه إذا أمكن لكرة القدم أن تواصل نموها على مستوى القارة، فإن مشاركة الأندية الأميركية والمكسيكية ستجعل المنافسة أفضل".

وختم ماس تصريحاته بالكشف عن رغبة صريحة في المنافسة هناك "أريد اللعب في ليبرتادوريس، قلت ذلك من قبل وأقوله الآن علنا، أعتقد أن أبطال الدوري الأميركي والدوري المكسيكي يستحقون مقعدا في تلك البطولة".

فرصة ذهبية

وعلّقت صحيفة "سبورت" الإسبانية على هذه الفكرة بالقول "فرصة انضمام أندية المكسيك والولايات المتحدة إلى أهم مسابقة في أميركا اللاتينية من شأنها أن تساهم في تطوّر المنافسة وأن تزيد من حجم الاهتمام الجماهيري".

وختمت "هي فرصة قد تسمح برؤية نجوم كبار بقيمة ميسي في البطولة. ومع تزايد التوقعات تبدو هذه الفكرة أكثر واقعية مع مرور الوقت".