هل تعلم أربيلوا مدرب ريال مدريد الجديد من أخطاء ألونسو؟

أثنى خورخي فالدانو أسطورة ريال مدريد الأسبق على عمل المدرب الجديد للفريق الملكي ألفارو أربيلوا الذي استلم المهمة خلفا لتشابي ألونسو.

ويرى فالدانو أن مستوى لاعبي ريال مدريد ارتفع بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين منذ تولى أربيلوا المهمة، معترفا في الوقت ذاته بوجود شيء ما غريب خلال حقبة ألونسو الذي أُقيل من منصبه في يناير/كانون الثاني الجاري.

وحقق ريال مدريد يوم السبت الماضي فوزا هاما على مضيفه فياريال بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت على ملعب لا سيراميكا ضمن الجولة الـ21 من الليغا، وقدّم فيها الفريق أداء مميزا.

وأكد فالدانو أنه لا يمكن إحداث تحوّل كبير على مستوى الفريق في وقت وجيز، مشيرا إلى أن أمرا غريبا كان يحدث لريال مدريد مؤخرا.

فالدانو يشيد بالمدرب أربيلوا

وقال فالدانو في تصريحات لقناة موفيستار الإسبانية: "لا يمكن أن نقتنع بأن الحالة البدنية الجيدة التي ظهر بها ريال مدريد أمام فياريال قد تحققت خلال أسبوع واحد من العمل. ذلك لا يستند إلى أي أساس علمي".

وأضاف: "كانت مباراة فياريال غنية جدا. صحيح أن الفريق عاد للفوز بفضل أهداف أفضل مهاجم في العالم (مبابي) لكنه لم يحتج إلى أفضل حارس مرمى في العالم (كورتوا) لتحقيق الانتصار. كان الفريق منضبطا للغاية".

ويرى فالدانو أن أربيلوا عرف كيف يبني جسور الثقة بين اللاعبين والجهاز الفني وهو ما ساعد الفريق على النهوض سريعا.

وأوضح: "أعتقد أن أربيلوا يعمل بشكل ممتاز على تعزيز ثقة لاعبيه. الحافز الذي لعبوا به أمام فياريال منذ الدقيقة الأولى حتى التسعين كان هائلا، هذا أمر لم يكن يحدث مع ألونسو".

وزاد فالدانو: "مع تشابي كانوا يخرجون من غرفة الملابس وقد حفظوا الدرس جيدا، وخلال 20 أو 25 دقيقة يبدو اللاعبون وكأنهم ينفذون تعليمات المدرب ثم يبدأ الفريق في التراجع، يفقد تركيزه ويتفكك، ليقدموا في النهاية مباراة ضعيفة".

وعند سؤاله إذا كان هناك التزام أكبر من اللاعبين مع أربيلوا أجاب فالدانو: "اللاعبون الآن أكثر راحة. لا أعلم ما الذي حدث مع تشابي ألونسو لكن شيئا ما حدث. أعتقد أن المدرب الحالي قرأ جيدا ما جرى ويعمل على تصحيحه".

ومنذ تولي أربيلوا تدريب ريال مدريد، لعب الفريق 4 مباريات بجميع البطولات فاز في 3 منها (ليفانتي 2-0، موناكو 6-1، فياريال 2-0)، وخسر واحدة كانت أمام ألباسيتي 2-3 ما تسبّب في إقصاء النادي الملكي من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.