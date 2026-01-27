هل استغلت إسبانيا أحداث نهائي كأس أفريقيا في تنافسها مع المغرب على نهائي مونديال 2030؟

استبق رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافائيل لوزان موعد الإعلان الرسمي عن البلد المضيف للمباراة النهائية لكأس العالم 2030، معلنا أن المواجهة ستقام في بلاده، وليس المغرب أو البرتغال الشريكين في تنظيم البطولة.

وقال لوزان، في تصريحات أدلى بها أمام وسائل الإعلام، إن إسبانيا ستقود تنظيم كأس العالم 2030، مشددا على أن النهائي سيقام داخل البلاد، دون أن يحدد المدينة أو الملعب الذي سيستضيف المواجهة الأهم في البطولة التي تتزامن مع الذكرى المئوية لانطلاق كأس العالم.

وأوضح رئيس الاتحاد الإسباني بحسب صحيفة "ماركا" أن بلاده تمتلك خبرة تنظيمية طويلة ومثبتة على مدار سنوات، ما يجعلها الأجدر بقيادة هذا الحدث العالمي، مضيفا أن نهائي مونديال 2030 سيكون تتويجا لهذه القدرات.

وخلال تصريحاته تطرق لوزان إلى بعض المشاهد التي رافقت مباريات كأس أمم أفريقيا الأخيرة، معتبرا أن بعض الأحداث أثرت سلبا على صورة كرة القدم العالمية، رغم اعترافه بأن المغرب يشهد تحولا كبيرا على مستوى البنية الرياضية والتنظيمية.

استغلال أحداث نهائي "الكان"

بدورها، اتهمت صحيفة "المنتخب" المغربية لوزان باستغلال الأحداث التي رافقت المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لحسم مسألة مكان إقامة المباراة النهائية لمونديال 2030.

وقالت الصحيفة: "بتصريحاته يحاول الرئيس لوزان استغلال انشغال الجميع حول ما سيصدر عن لجنة العقوبات بالكاف حول النهائي الأفريقي، ليروج للأوهام لكن الرد جاء من صحفيين إسبان بإذاعة (كادينا سير) الذين شككوا في تصريحات لوزان وقالوا إنها تعبر عن أمنية وليس حقيقة مؤكدة".

وبحسب الصحيفة فإن "لوزان تجاهل بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر أن يعلن عن مكان نهائي كأس العالم 2030 قبل انتهاء كأس العالم 2026، كما أكد ذلك رئيسه جياني إنفانتينو في أكثر من مناسبة".

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2030 بتنظيم مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، على أن تستضيف كل من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي مباراة واحدة ضمن الاحتفالات بمرور 100 عام على إقامة أول نسخة من المونديال.

المغرب يبني أكبر ملعب في العالم

ويسارع المغرب الخطى حاليا لبناء ملعب "الحسن الثاني" الجديد بالقرب من الدار البيضاء، ويتوفر على مواصفات عالمية تجعله مرشحا بقوة لاستضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030.

وبحسب صحيفة "ماركا" فإن الملعب الجديد حاز أعلى تقييم من الفيفا (4.3 من 5) بين جميع ملاعب كأس العالم في الدول المضيفة الثلاث، إذ سيتسع حين اكتمال بنائه لنحو 115 ألف متفرج، وبالتالي سيكون الملعب الأكبر في العالم.

وخلال كأس أفريقيا الأخيرة، أثبت نجاح المغرب في تنظيم البطولة أنه لا ينبغي أن تكون هناك أي شكوك بشأن قدرته على استضافة كأس العالم بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا في عام 2030، حتى لو شهدت المباراة النهائية، مشاهد فوضوية وهزيمة المنتخب المضيف.

وضمنت الملاعب الرائعة وسهولة المواصلات والبنية التحتية السياحية الراسخة سير البطولة التي ضمت 24 فريقا دون أي عوائق كبيرة وبددت أي شكوك حول تنظيم كأس العالم بعد 4 سنوات.

ويخطط المغرب لاستخدام 6 ملاعب في نهائيات 2030، واستُخدمت 5 منها بالفعل في كأس أفريقيا، مما يوفر ملاعب ذات مستوى عالمي وخلفية رائعة.