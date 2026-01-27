فيديو.. نمر ثلجي يمزق وجه متزلجة بسبب "سيلفي" متهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعباً يوثق لحظة هجوم نمر ثلجي على سيدة تمارس رياضة التزلج في مقاطعة "فويون" الصينية، بعد أن حاولت الاقتراب منه لمسافة خطيرة لالتقاط صورة تذكارية.

نمر ثلجي يمزق وجه متزلجة "متهورة"

وقعت الحادثة في منطقة جبلية تابعة لمقاطعة فويون (Fuyun County) على الحدود الشمالية للصين مع منغوليا. ووفقاً للتقارير، رصدت المتزلجة النمر أثناء عودتها إلى الفندق، وعندما لم تتمكن من التقاط زاوية جيدة للصورة، استمرت في الاقتراب حتى أصبحت على بعد أقل من 3 أمتار فقط من المفترس.

في تلك اللحظة، انقض النمر الثلجي على السيدة، مما أسفر عن إصابات بالغة مزقت وجهها. وأظهرت لقطات الفيديو المتزلجة وهي ملقاة على الثلج والدماء تغطي وجهها، بينما كان النمر يحوم في مكان قريب قبل أن يتدخل مدرب تزلج ويقوم بإبعاد الحيوان باستخدام أعمدة التزلج.

الخوذة أنقذت حياتها

أكدت التقارير المحلية أن السيدة نجت من الموت "بأعجوبة"، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى خوذة التزلج التي كانت ترتديها، والتي منعت النمر من الوصول إلى مناطق حيوية في الرأس. تم نقل المصابة إلى المستشفى المحلي، وأفادت المصادر الطبية أن حالتها الآن مستقرة.

وتعد منطقة "وادي جيم" في الصين مقصدا لرواد رياضة التزلج، وهو ما دفع السلطات الصينية إلى التحذيرات المتكررة قبل أيام من الواقعة، حيث تم رصد نشاط مكثف للنمور الثلجية بالمنطقة.