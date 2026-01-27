باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

يحل نيوكاسل الإنجليزي ضيفا ثقيلا على ملعب حديقة الأمراء حين يلاقي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء الأربعاء، في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن إيدي هاو المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد حالة الاستنفار القصوى بين لاعبي خط الوسط البدلاء، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 راموس يقترب من شراء إشبيلية بصفقة تبلغ 450 مليون يورو end of list

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا

تقام المباراة يوم الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني الجاري على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان نيوكاسل الإنجليزي عند الساعة الـ11 (23:00) بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

beIN SPORTS 1

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

ويعاني نيوكاسل من ازمة إصابات مؤثرة، قد تهدد مساعيه لتعطيل مفاتيح لعب حامل اللقب.

ويخوض نيوكاسل المباراة وهو في المركز السابع بالبطولة القارية، متخلفا بفارق الأهداف فقط عن سان جيرمان.

وبدأ نيوكاسل استعداداته للمواجهة المرتقبة، وسط شكوك كبيرة بشأن جاهزية القائد برونو غيماريش وزميله البرازيلي جويلينتون، اللذين يمثلان ثلثي القوة الضاربة في خط وسط إيدي هاو الأساسي، مما يعني إمكانية منح أدوار محورية للاعبين أمثال جاكوب رامزي وجو ويلوك وأنتوني إيلانغا في ملعب حديقة الأمراء.

تشكيلة باريس سان جيرمان المحتملة

لوكاس شوفالييه، نونو مينديش، ويليام باتشو، ماركينيوس، أشرف حكيمي، سيني مايولو، فيتينيا، إيمري، عثمان ديمبلي، ديزيري دوي، باركولا.

تشكيلة نيوكاسل المحتملة

نيك بوب، كيران تريبير، مالك ثياو، سفين بوتمان، هال، رامزي، تونالي، مايلي، بارينيس، فولتميد، غوردون.