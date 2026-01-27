ذكريات كارثية لمورينيو مع حكام مباراة بنفيكا وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

يملك البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا ذكريات سيئة للغاية مع طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة فريقه ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل بنفيكا ضيفه ريال مدريد غدا الأربعاء على ملعب النور ضمن مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ذكريات كارثية لمورينيو مع حكام مباراة بنفيكا وريال مدريد

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن حكم الساحة ومساعده في تقنية الفيديو المساعد "فار" وحكم الفيديو المساعد الإضافي الذين عيّنهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سبق لهم أن طردوا مورينيو خلال فترة عمله في إيطاليا.

وأشهر حكم الساحة دافيدي ماسا البطاقة الحمراء في وجه مورينيو خلال مباراة روما ونابولي يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 2021، في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي موسم 2021-2022.

في تلك المباراة أشهر ماسا بطاقة صفراء لمورينيو – مدرب روما حينها – في الشوط الأول وأخرى في الثاني، ليُكمل المدرب بقية تلك المباراة من المدرجات.

وحضر ماسا هذا الموسم كحكم رابع في المباراة التي خسرها بنفيكا أمام باير ليفركوزن 0-1 في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية الكبيرة.

أما الحكم ماركو دي بيلو المكلف بإدارة غرفة الفيديو المساعد "فار" فقد سبق له طرد مورينيو مرتين، الأولى يوم 18 أبريل/نيسان 2020 خلال تعادل روما في نابولي 1-1 ضمن الجولة 33 من الدوري الإيطالي لموسم 2019-2020.

وكرّر دي بيلو الأمر ذاته مع مورينيو في مباراة تعادل روما مع تورينو (1-1) وذلك يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ضمن الجولة الـ15 من الكالشيو لموسم 2022-2023.

أما حكم الفيديو المساعد الإضافي جيانلوكا أوريليانو في بنفيكا وريال مدريد، فقد رفع البطاقة الحمراء في وجه مورينيو يوم 7 يناير/كانون الثاني 2024 خلال مباراة روما وأتالانتا التي انتهت أيضا بالتعادل 1-1.

إعلان

وسيتولى الإيطاليان فيليبو ميلي وستيفانو ألاسيو مهمة الحكمين المساعدين على الخطوط.

ويحتل بنفيكا المركز الـ29 في جدول ترتيب مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، وهو مطالب بالفوز على ريال مدريد وانتظار بقية نتائج المباريات الأخرى التي ستُقام جميعها في وقت واحد، من أجل معرفة مصيره في البطولة.

أما ريال مدريد فيتواجد في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، وهو مطالب أيضا بالفوز كي يحسم تأهله المباشر إلى الدور ثمن النهائي دون الحاجة إلى انتظار نتائج مباريات الفرق الأخرى وحساباتها المعقّدة.