لحسم التأهل.. مواجهة نارية بين مورينيو و"ابنه" في دوري أبطال أوروبا

يستعد مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو لقيادة فريقه في مواجهة حاسمة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد غدا الأربعاء، مما يمثل لقاء عاطفيا للمدرب البرتغالي ضد ناديه السابق وأحد أكثر لاعبيه السابقين الموثوقين ألفارو أربيلوا.

وتولى المدرب أربيلوا في أول منصب تدريبي له على المستوى الرفيع، تدريب ريال مدريد بعد إقالة المدرب تشابي ألونسو، الذي سبق له اللعب أيضا تحت قيادة مورينيو، قبل أسبوعين فقط.

وتحدث مورينيو الذي درب ريال مدريد في الفترة من عام 2010 إلى عام 2013 بحرارة عن مدافعه السابق، مشيرا إليه كأحد "المفضلين" لديه على المستوى الشخصي.

مورينيو يصف أربيلوا بـ"ابنه" ويستبعد ممارسة أي ضغط عليه

وقال مورينيو خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "أربيلوا هو ابني، وليس مجرد لاعب سابق معي. إنه أحد اللاعبين المفضلين لدي على المستوى الشخصي. لم يكن أفضل لاعب كرة قدم حظيت به في مدريد، لكنه كان أحد أفضل الرجال".

وأضاف موضحا أنه لن يحاول ممارسة أي نوع من الألاعيب مع أربيلوا "إنه آخر شخص أفكر في وضع الضغط عليه".

وعندما سُئل مورينيو عما إذا كانت قلة الخبرة يمكن أن تكون عاملا ضد أربيلوا، الذي صعد من تدريب أكاديمية الشباب في ريال مدريد إلى الفريق الأول، رفض البرتغالي هذه الفكرة، متمنيا النجاح للاعبه السابق في النادي الإسباني، ولكن ليس في مواجهة بنفيكا.

وقال "أربيلوا يمكنه تدريب أي ناد في العالم، وأريده أن يقدم أداء جيدا في ريال مدريد، باستثناء مباراة الغد".

ويدخل ريال مدريد المباراة منتشيا بفوزه الكبير (6-1) على موناكو الأسبوع الماضي، والذي جعله يحتل المركز الثالث في ترتيب مرحلة الدوري برصيد 15 نقطة، ليتأخر عن بايرن ميونيخ بفارق ثلاث نقاط وعن المتصدر أرسنال بفارق 6 نقاط، ليقترب من احتلال أحد المراكز الثمانية الأولى والتأهل مباشرة إلى دور الـ 16.

بنفيكا يسعى للفوز على ريال مدريد للحفاظ على آمال التأهل

وعلى النقيض تماما، يجد بنفيكا نفسه في ورطة كبيرة، إذ يقبع في المركز 29 وفي منطقة الإقصاء بست نقاط.

إعلان

ويحتاج فريق مورينيو إلى الفوز على ريال مدريد ليحظى بأي أمل في احتلال أحد المراكز الـ 24 الأولى والتأهل إلى أدوار خروج المغلوب.

واعترف مورينيو بالمهمة الشاقة التي تواجه فريقه لكنه أكد ثقته في نهج بنفيكا. وقال "بوضوح، نحن بحاجة إلى تسجيل هدف واحد أكثر من منافسنا للفوز. علينا اللعب من أجل التسجيل، لكن لا يمكننا أن نعاني كثيرا في هذه العملية. التوازن هو المفتاح. دون التوازن، سيعاقبنا ريال مدريد".

كما كشف المدرب البرتغالي عن إعجابه بألونسو، قائلا: "تشابي هو واحد من رجالي. أشعر بسعادة غامرة عندما أرى لاعبيني السابقين يحققون أشياء عظيمة. ما حدث لتشابي في ريال مدريد بعد رحيلي لا يعنيني، لكنه أثبت المستوى الذي يمكن أن يصل إليه كمدرب، وأنا متأكد من أنه سعيد الآن".

وقال مورينيو، الذي قاد ريال مدريد للقب الدوري الإسباني في موسم 2011-2012، بالإضافة إلى التتويج بكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسبانية، إن مباراة الأربعاء بمثابة أن "تكون أو لا تكون" بالنسبة لبنفيكا.

وأضاف "سنلعب ضد فريق كبير ولاعبين رائعين. ليس لدينا ما نخسره، لذا سنقاتل من أجل البقاء في المنافسة من خلال الحفاظ على توازننا واللعب بأسلوبنا"