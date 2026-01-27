شاهد.. قطر تنتزع بطاقة التأهل لنهائي آسيا لليد بفوز ماراثوني مثير على الكويت

انتزع منتخب قطر الوطني لكرة اليد بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الأمم الآسيوية بعد فوز ماراثوني على نظيره المنتخب الكويتي بنتيجة (27/26) في لقاء الدور قبل النهائي الذي جمع بينهما على صالة سعد العبدالله، اليوم الثلاثاء.

وشهدت المباراة سيناريو مثيرا حيث تأخر "العنابي" في الشوط الأول بنتيجة (8-13) وسط تألق لافت من الحارس الكويتي حسن صفر، إلا أن لاعبي قطر استعادوا إتزانهم في الشوط الثاني بفضل تصديات الحارس أحمد مجدي، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل (22/22).

وفي الأشواط الإضافية، نجح المنتخب القطري في حسم المباراة لصالحه بفارق هدف وحيد، ليضرب موعدا مرتقبا في المباراة النهائية مع منتخب البحرين الذي تأهل بدوره عقب فوزه العريض على منتخب اليابان بنتيجة (35- 25).

وأعرب أحمد الشعبي، رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد، عن فخره بالمستوى البطولي للاعبين، مؤكدا أن العودة من بعيد وتخطي عقبة صاحب الأرض والجمهور يعكس شخصية البطل، وأن الطموح يتجاوز التأهل لمونديال 2027 نحو الحفاظ على اللقب القاري.

من جانبه، وصف المدرب الإسباني فاليرو ريفيرا الفوز بأنه الأنسب لمسيرة الفريق التي تعتمد على الإرادة الفولاذية، مشيدا بردة فعل اللاعبين في اللحظات الحاسمة.

وأكد الحارس أحمد مجدي أن "روح الأبطال" كانت الدافع الأكبر لإسقاط المنافس والاقتراب خطوة إضافية من الكأس السابعة تواليا.

وتخضع الفرق لراحة سلبية، غدا الأربعاء، قبل الموقعة الختامية، حيث سيبدأ "العنابي" تدريباته التكتيكية استعدادا لمواجهة المنتخب البحريني في النهائي المرتقب.