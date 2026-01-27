ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة يشتري يختا فاخرا

قدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني طلبا إلى إحدى الشركات المتخصصة في صناعة اليخوت الفاخرة، لشراء واحد منها.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ليفاندوفسكي (37 عاما) أصبح بالفعل واحدا من عملاء شركة "صن ريف" العالمية الرائدة في صناعة اليخوت الفاخرة من نوع "الكاتاماران"، المتخصصة في التصميم والتصنيع حسب طلب العملاء.

ليفاندوفسكي يشتري يختا فاخرا بسعر خرافي

وطلب ليفاندوفسكي من الشركة التي تأسست في بولندا عام 2002، تجهيز يخت من طراز "صن ريف باور نيكست 80" (Sunreef Power NEXT 80) الذي يتميز بالفخامة والابتكار.

ويحتوي اليخت الفاخر على مرافق متكاملة أبرزها مرآب مصمم خصيصا للدراجات المائية، وصالة مثالية لممارسة الرياضات المائية أو الاسترخاء تحت الشمس.

كما يوفر الطابق العلوي منه مكانا مناسبا لتناول الطعام والاستجمام ومشاهدة الأفق.

وتتجاوز أسعار النسخ الحديثة من هذا اليخت حاجز الـ8 ملايين يورو (نحو 8.7 مليون دولار)، فيما تتراوح أسعار اليخوت المستعملة بين 4 إلى 5 ملايين يورو (نحو 4.3 إلى 5.4 مليون دولار) وفق الصحيفة ذاتها.

وقال ليفاندوفسكي بهذه المناسبة: "اليخت المطلوب مثالي بالنسبة لي. لقد تابعت هذه العلامة منذ فترة وأعتقد أنها مميزة، فهم يركزون على الأسلوب والإبداع ومرتبطون أيضا بشكل مثالي بعالم الرياضة".

وأضاف مهاجم برشلونة: "إحدى خططي طويلة المدى هي قضاء وقت أكثر على الماء. أجريت بعض الأبحاث والآن أستطيع أن أقول إنني وجدت اليخت المثالي لتحقيق هذا الحلم".

مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة

وتأتي هذه الخطوة في وقت تحيط فيه الشكوك بمستقبل ليفاندوفسكي مع النادي الكتالوني، إذ ينتهي العقد الحالي بين الطرفين بنهاية الموسم الجاري، ومع ذلك لا تتوفر معلومات حول إمكانية توقيع عقد جديد من عدمه.

ورغم ذلك يضع ليفا كامل تركيزه على إنهاء الموسم الحالي مع برشلونة بأفضل طريقة ممكنة، خاصة قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا، البطولة الغائبة عن خزائن النادي منذ موسم 2014-2015.

وقاد ليفاندوفسكي برشلونة للحفاظ على لقب كأس السوبر الإسباني للعام الثاني على التوالي، بعدما سجل هدفا في شباك ريال مدريد بالمباراة النهائية التي انتهت بفوز "البلوغرانا" بنتيجة 3-2.

وخاض المهاجم البولندي مع برشلونة هذا الموسم 24 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 11 هدفا وقدم لزملائه تمريرتين حاسمتين وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

ومنذ وصوله إلى برشلونة صيف عام 2022 لعب ليفاندوفسكي 171 مباراة بجميع البطولات سجل فيها 122 هدفا وصنع 22 تمريرة حاسمة أخرى، وساهم بتتويج البلوغرانا بـ6 ألقاب، وهي الدوري الإسباني (2)، وكأس ملك إسبانيا (1)، وكأس السوبر الإسباني (3).