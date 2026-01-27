لماذا سجل هالاند هدفا وحيدا في 9 مباريات؟ غوارديولا يرد

وجه مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا اللوم لزملاء المهاجم النرويجي في صفوف الفريق، إرلينغ هالاند، على تراجع معدله التهديفي، معبرا عن دعمه للاعب من أجل مواصلة التسجيل لبقية حياته.

وسجل هالاند هدفا وحيدا في آخر 9 مباريات، وكان من ركلة جزاء، وقبل ذلك كان قد أحرز 38 هدفا في 28 مباراة، بكل المسابقات، وهو ما وصف بأنه المستوى الأفضل في مسيرته.

وسئل غوارديولا عن سبب المشاكل التي يعاني منها هالاند أمام المرمى حيث رد المدرب: "إنه الفريق".

وأضاف اليوم الثلاثاء: "اصنعوا له المزيد من الفرص وهو سيسجل.. لا تستهن أبدا بالمهاجمين، الهدافين، لأنهم دائما سيجعلونك صامتا".

وتابع: "سيسجل أهدافا لبقية حياته، هذا أمر مؤكد".

وقد يحتاج سيتي من هالاند أن يستعيد مستوى بداية الموسم الحالي، عندما يلعب مباراة دوري أبطال أوروبا أمام غلطة سراي التركي غدا الأربعاء.

ويحتاج الفريق الإنجليزي للفوز من أجل الإبقاء على حظوظه في إنهاء مرحلة المجموعة ضمن الثمانية الأوائل ويتأهل مباشرة إلى دور الـ16 دون الحاجة إلى دور خروج المغلوب مثلما حدث الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن تشمل قائمة غلطة سراي ثنائي مانشستر سيتي السابق، لاعب الوسط الألماني إلكاي غندوغان، والفائز بالثلاثية تحت قيادة غوارديولا في موسم 2022-2023، ومواطنه ليروي ساني جناح الفريق.

وصعبت مانشستر سيتي الأمور على نفسها بالخسارة المفاجئة أمام بودو/غليمت النرويجي الأسبوع الماضي، ما جعلها تحتل المركز الحادي عشر بين 36 فريقا.

ويفتقد غوارديولا صانع ألعابه رودري للإيقاف، والمدافع البرتغالي روبن دياز وزميله الكرواتي يوشكو غفارديول، والإنجليزي جون ستونز للإصابة، بينما لا يحق للثنائي الوافد الجديد في يناير/كانون الثاني، الغاني أنتوني سيمينيو والإنجليزي مارك غيهي بالمشاركة في هذه المرحلة من البطولة.

إعلان

وقال المدرب: "نحن حيث نستحق أن نكون".