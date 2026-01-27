كأس السوبر الكويتية تنطلق بديربي ناري بين العربي والقادسية

تبرز كأس السوبر الكويتية لكرة القدم، غدا الأربعاء، بقمة القطبين العربي والقادسية في الدور نصف النهائي على استاد جابر الأحمد الدولي، الأكبر في الكويت بسعة تصل إلى 60 ألف متفرج، وذلك وسط أجواء جماهيرية.

ورأى الاتحاد الكويتي للعبة أن ملعب جابر الأحمد هو الأنسب لاستضافة المباريات الجماهيرية بين الفريقين، حسب ما أكد رئيسه الشيخ أحمد اليوسف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمسابقة.

وتقام النسخة الحالية بنظام الأربعة فرق الذي أُدخل الموسم الماضي، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية، الأحد المقبل.

كأس السوبر الكويتية تنطلق بديربي ناري

وتنطلق المسابقة بديربي ناري بين العربي والقادسية. ويسعى الفريق الأول، المتوج 3 مرات باللقب، إلى مصالحة جماهيره بعد خسارته أمام الكويت (0-1)، السبت الماضي، في المرحلة الثانية عشرة من الدوري، والتفوق على القادسية مجددا بعد أن تغلب عليه 2-1 في المرحلة التاسعة من الدوري في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويبرز في توليفة المدرب ناصر الشطي، النيجيري إيوالا أنايو والفلسطيني زيد قنبر والبحريني كمال الأسود ويوسف ماجد وحارس المرمى سليمان عبد الغفور.

من جانبه، يدخل القادسية صاحب ثاني أفضل سجل في المسابقة بستة ألقاب، المباراة بعد فوزه على مضيفه الفحيحيل 2-0 في المرحلة الثانية عشرة من الدوري، الجمعة الماضي.

ويعول القادسية مع مدربه التونسي نبيل معلول على الوافد الجديد البحريني مهدي الحميدان، والمخضرم بدر المطوع البالغ من العمر 41 عاما، والجزائري فيكتور لكحل والسنغالي أبلاي مبينغ.

ويحتل القادسية المركز الثالث في الدوري برصيد 18 نقطة، متأخرا بفارق 11 نقطة عن الكويت المتصدر، ما دفع الإدارة إلى إعادة ترتيب خياراتها الفنية حيث فكت ارتباطها بالتراضي مع المصري محمود عبد المنعم (كهربا).

كما تخلت إدارة القادسية عن خدمات الليبي محمد صولة، وتعاقدت مع مبينغ (31 عاما) قادما من الوحدة السعودي والحميدان على سبيل الإعارة من الخالدية.

في الوقت نفسه، يستعد الكويت حامل اللقب والرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (8) لملاقاة السالمية على استاد جابر المبارك الجديد، حيث يتطلع الفريق للانطلاق بقوة بعد موسم استثنائي شهد فوزه بالرباعية، وللاستمرار في سلسلته الطويلة دون هزيمة التي امتدت إلى 42 مباراة.

إعلان

ويبرز في صفوف الكويت، المصري عمرو عبد الفتاح، يوسف ناصر ومحمد دحام، إلى جانب الحارس سعود الحوشان، بينما يعتمد المدرب المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش على سعي الفريق لمواصلة الانتصارات والمنافسة على أول بطولة في الموسم الجديد.

وقال نيبوشا "الشغف مستمر لدى منظومة الكويت لمواصلة الانتصارات، وهذه البطولة باكورة بطولات الموسم الحالي".

على الجانب الآخر، يسعى السالمية بقيادة مدربه محمد دهيليس إلى الوصول للمباراة النهائية في طموحه للظفر باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وقال دهيليس "المهمة لن تكون سهلة أمام حامل اللقب، لكن ثقتنا كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على إثبات جدارتهم في المواعيد الكبرى".

ويعول السالمية على التونسي أيمن اللواتي، والصاعد مهند المحاميد، والبرازيلي ليما والعائد لصفوف الفريق بعد رحلة مع القادسية والنصر نايف زويد.