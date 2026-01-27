فيديو.. رد غير متوقع من ساديو ماني على فتاة أرادت التقاط صورة معه

أظهر مقطع فيديو موقفا طريفا للنجم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي، الذي توج مؤخرا مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية 2025، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وتداولت المواقع السنغالية فيديو لماني لحظة طلب مشجعة التقاط صورة تذكارية معه أثناء تواجده في بلاده للاحتفال بالتتويج بكأس الأمم الأفريقية، ليظهر اللاعب روح الدعابة التي يعرف بها دائما.

رد ساديو ماني على فتاة أرادت التقاط صورة معه

ورد ماني ضاحكا على طلب المشجعة بضرورة الاستعجال في التقاط الصورة قبل وصول زوجته وتوبيخها له، ليصبح المقطع العابر حديث مواقع التواصل الاجتماعي بحسب موقع "سينيغو" السنغالي.

وأوضح أن النجم السنغالي لم يكتف بذلك، بل زاد من جرعة المرح عبر نظرات وحركات تمثيلية، وكأنه يتأكد فعلا من عدم وجود زوجته في المكان.

وأشار الموقع إلى أن هذا المشهد المتداول بكثافة على المنصات الرقمية "أثبت قدرة ماني على التعامل بخفة ظل مع شهرته الواسعة، مستعينا بروح الدعابة والتلقائية في تفاعله الدائم مع جماهيره".

وفاز ساديو ماني نجم منتخب السنغال بجائزة أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا الأخيرة في المغرب، بفضل تأثيره داخل الملعب طوال مشوار "أسود التيرانغا" في البطولة وصولا إلى حصد اللقب للمرة الثانية.

وسجل ماني هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين خلال البطولة، وتألق في المباراة النهائية ضد المغرب.

ولعب ماني دورا مهما في عدم إفساد المباراة النهائية حينما نجح في إقناع زملائه بالعودة إلى الملعب والتراجع عن قرار الانسحاب إثر ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع.