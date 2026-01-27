زفيريف يخوض "مباراتين في آن واحد" ضد مرض السكري ومنافسيه ببطولة أستراليا

في أكبر بطولات التنس، يلعب ألكسندر زفيريف حسب توقيت المباراة وساعة الإرسال وتبديل الملعب، بينما يجري العد التنازلي الهادئ لسكر الدم تحت الضوضاء.

وقال زفيريف مؤخرا، واصفا الحياة مع إصابته بمرض السكري من النوع الأول "تقام مباراتان في الوقت نفسه: هناك مباراة يراها الجميع وهناك مباراة أشعر بها أنا فقط".

وأضاف "إذا لم أتعامل مع مرض السكري بشكل صحيح، فلن أستطيع المنافسة بالمستوى الذي أتوقعه".

وسيلعب اللاعب الألماني المصنف الثالث مع ليرنر تيان غدا الثلاثاء من أجل مقعد في الدور قبل النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وذلك بعد عام من خسارته المباراة النهائية في ملبورن أمام يانيك سينر.

وفاز المصنف الثالث عالميا (28 عاما) بميدالية ذهبية أولمبية ولقبين في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين وبلغ ثلاث مباريات نهائية في البطولات الأربع الكبرى، لكنه لا يزال بدون أي لقب كبير يراه في أمس الحاجة إليه.

زفيريف يخوض "مباراتين في آن واحد" ضد مرض السكري ومنافسيه

واكتشف إصابته بمرض السكري وعمره أربع سنوات، ويقول إن حالته ليست عقبة بقدر ما هي مباراة ثانية تقام بالتوازي مع الأولى، مباراة تعاقب التسرع وتكافئ الروتين.

وقال "في معظم الأحيان يحافظ الاستعداد على انتظام الأمور. عندما يحدث شيء غير متوقع، تعلمت أن أبقى هادئا وأثق في الأنظمة التي أطبقها". وقال إن تلك المباراة الثانية مخفية في الغالب، حيث تتم إدارتها في الفترات الهادئة بين النقاط وتبديلات الملعب.

وأضاف "ربما شيء بسيط مثل متى آخذ رشفة من زجاجتي أو أختار تناول شراب يمنحني الطاقة. يبدو الأمر من الخارج وكأنه مجرد تبديل روتيني ولكنني أخطط بالفعل لتبديل ما يلزمني".

وأثناء المباريات وبعيدا عن الملعب، يستخدم تقنية طبية للمساعدة في تنظيم مستوى الغلوكوز لديه ودعم إدارة مرض السكري. وخضعت مسيرته المهنية أيضا للتدقيق بعيدا عن النتائج.

وقام بتسوية قضية العام الماضي بشأن مزاعم دفع وخنق صديقته السابقة، وهو ما نفاه، وأسقط اتحاد اللاعبين المحترفين في وقت لاحق تحقيقا آخر بدعوى عدم كفاية الأدلة.

وفي الملعب، يتحول اهتمام زفيريف إلى قرارات تبدو غير مهمة لن يلاحظها المشجعون أبدا، وهي خيارات مرتبطة بإدارة مرض السكري إلى جانب نتائج التنس.

وقال "هذه قرارات صغيرة، لكنها مهمة. أنت لست بحاجة إلى إيقاف المباراة. الأمر يتعلق بالبقاء متقدما بخطوة واحدة حتى يظل التنس في مقدمة التركيز".