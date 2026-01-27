سر الرقم الغريب لتير شتيغن في ظهوره الأول مع جيرونا

كشف تقرير إسباني سر حمل الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة المُعار إلى جيرونا رقما غريبا في مباراته الأولى مع فريقه الجديد.

وشارك تير شتيغن (33 عاما) أمس الاثنين في مباراة جيرونا وضيفه خيتافي التي أقيمت على ملعب مونتيليفي ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وارتدى تير شتيغن في هذه المباراة قميصا يحمل الرقم 22 وهو أمر غير مألوف لحارس مرمى في الليغا ويُعد مخالفا أيضا لقوانين ولوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وتنص اللوائح التنظيمية الخاصة بالدرجتين الأولى والثانية الصادرة عن الاتحاد الإسباني على أن أرقام قمصان اللاعبين يجب أن تكون بين 1 و25 مع تخصيص الأرقام 1 و13 و25 لحراس المرمى.

وأشارت الصحيفة إلى أن تير شتيغن سيكون الحارس الوحيد في الليغا هذا الموسم (2025-2026) الذي سيلعب بالقميص رقم 22.

وأوضحت الصحيفة أن الأرقام 1 و13 و25 الخاصة بحراس المرمى محجوزة بالفعل في نادي جيرونا، ويحملها كل من الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، الأرجنتيني باولو غاتسانيغا والأوكراني فلاديسلاف كرابيفتسوف على التوالي.

ولهذا السبب وافق الاتحاد الإسباني ورابطة الليغا لتير شتيغن أن يلعب بالقميص رقم 22 الذي كان حتى وقت قريب بحوزة لاعب الوسط الكولومبي جون سوليس، المنتقل حديثا إلى برمنغهام سيتي الإنجليزي.

تألق تير شتيغن مع جيرونا

وخطف تير شتيغن الأضواء بقوة في ظهوره الأول مع جيرونا، بعدما أنقذ الفريق الكتالوني من هزيمة محققة في الوقت بدل الضائع.

ومنع تير شتيغن الفريق الضيف خيتافي من تسجيل هدف الفوز (2-1) بتصديه لكرة فيتور رويس من مسافة قريبة، ليهدي فريقه نقطة ثمينة.

وأشاد مدرب جيرونا ميغيل سانشيز الشهير بميتشل بالظهور الأول لتير شتيغن قائلا "لقد قدّم مباراة رائعة. من حيث أسلوب اللعب منحنا خصائص نادرة في كرة القدم الاحترافية بفضل براعته الكبيرة في اللعب بالقدمين واندفاعه الدائم إلى الأمام".

وانضم تير شتيغن قبل أيام إلى جيرونا الذي يحتل حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الليغا برصيد 25 نقطة، قادما من برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.