رشا لغريبي تتصدر التصنيف العالمي تحت 11 عاما في إنجاز تاريخي لكرة الطاولة القطرية

اعتلت البطلة القطرية رشا لغريبي صدارة التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة الطاولة لفئة تحت 11 عاما وفقا لتصنيف شهر يناير/كانون الثاني 2026، في إنجاز تاريخي يعكس الطفرة الكبيرة للمواهب الوطنية على الساحة الدولية.

وجاء هذا التفوق العالمي عقب الأداء الاستثنائي الذي قدمته لاعبة قطر في بطولتي "كونتندر" و "ستار كونتندر" للشباب ضمن سلسلة بطولة قطر الدولية المجمعة، حيث نجحت في حصد النقاط اللازمة للتربع على القمة العالمية بعد منافسة قوية مع نخبة من أبرز لاعبات العالم في فئتها العمرية.

وأشاد حمد أحمد الحمادي، رئيس الاتحاد القطري لكرة الطاولة، بهذا الإنجاز مؤكدا أن تصدر رشا لغريبي للتصنيف العالمي هو ثمرة استراتيجية واضحة تركز على اكتشاف وصقل المواهب في سن مبكرة.

وأوضح الحمادي أن الاتحاد القطري يولي استثمارا حقيقيا في جيل المستقبل لتجهيزه للاستحقاقات الكبرى، وعلى رأسها دورة الألعاب الآسيوية 2030 في قطر والألعاب الأولمبية، مشددا على مواصلة توفير أفضل بيئة تدريبية لصناعة أبطال يمثلون قطر بأفضل صورة ممكنة.

وتمثل رشا لغريبي بهذا الإنجاز ركيزة أساسية في الجيل الجديد الذي يضم أسماء واعدة تألقت مؤخرا مثل ربيعة الكواري وأحمد العبدالله وعاليا الباز، مما يرسخ مكانة كرة الطاولة القطرية دوليا ويبشر بمستقبل مشرق للعبة عبر هذه الكوادر الوطنية الشابة التي تسير بخطى واثقة نحو منصات التتويج العالمية.