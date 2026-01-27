الجولة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا.. 18 مباراة في ليلة حسم التأهل لثمن النهائي

‌بعد 126 مباراة شهدت تسجيل 426 هدفا من بينها 5 ثلاثيات، و28 بطاقة حمراء، تصل مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى ذروتها، غدا الأربعاء.

ويمتلك 30 من أصل 36 فريقا حظوظا متباينة في التقدم بالبطولة في الليلة الأخيرة من هذه المرحلة في جميع أنحاء أوروبا.

أرسنال وبايرن أول المتأهلين لثمن النهائي

وضمن أرسنال وهو الفريق الوحيد الذي يمتلك سجلا مثاليا بسبعة انتصارات، وبايرن ميونيخ التأهل بالفعل بين أول 8 مراكز، وتأهلا بالتالي مباشرة إلى ثمن النهائي (دور الـ16).

وأقصيت الفرق الأربعة الأخيرة في جدول الترتيب، وهي "كيرات ألماتي" و "فياريال" و "سلافيا براغ" و"أينتراخت فرانكفورت" من البطولة بينما ضمن 13 ⁠ناديا على الأقل التأهل إلى الملحق.

لكن تبقى السيناريوهات معقدة، إذ تحاول بعض الفرق تجنب خطر خوض الملحق عبر انتزاع أحد المراكز الثمانية الأولى.

في حين تحاول فرق أخرى ​الحصول على طوق نجاة بتجنب إنهاء مرحلة الدوري تحت عتبة الخروج من البطولة في المركز24.

معركة أول 8 مراكز.. مباراة باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل يونايتد

تتبقى 6 مراكز متاحة للتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر في الليلة الأخيرة، وسيكون مصير ريال مدريد وليفربول وتوتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان حامل اللقب ونيوكاسل يونايتد وتشيلسي بين أيديهم للحصول على واحد من هذه المقاعد.

وسيضمن فوز ريال مدريد في بنفيكا، وليفربول أمام ضيفه قرة باغ، وتوتنهام أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت، ‍للفرق الثلاث التأهل المباشر لمرحلة ⁠خروج المغلوب.

وتعد مواجهة باريس سان جيرمان صاحب المركز السادس لضيفه نيوكاسل يونايتد سابع الترتيب، المباراة الأبرز غدا مع امتلاك الفريقين 13 نقطة وتساويهما في فارق الأهداف.

وسيتأهل الفائز منهما مباشرة في حين سيخوض الخاسر الملحق على الأرجح، بينما تُبقي "حالة التعادل" الفريقين في حالة قلق وترقب.

وقد يتأهل تشيلسي صاحب المركز الثامن برصيد 13 نقطة على الأرجح إذا فاز على نابولي الذي يصارع من أجل البقاء في البطولة، رغم أنه من الممكن أن يتراجع إلى مراكز الملحق بفارق الأهداف مع وجود العديد من الأندية التي جمعت 13 نقطة أسفل خط التأهل المباشر.

إعلان

ومع تأكد خسارة واحد من باريس سان جيرمان أو نيوكاسل أو كليهما للنقاط، فإن برشلونة وسبورتنج لشبونة ومانشستر سيتي وأتليتيكو مدريد وأتلانتا، الذي يملكون 13 نقطة، سيخوضون الجولة الأخيرة ​ولديهم فرصة لإنهاء مرحلة الدوري ضمن أول 8 مراكز.

برشلونة بحاجة إلى الفوز بنتيجة كبيرة

وربما يكون فوز برشلونة بنتيجة كبيرة على ضيفه كوبنهاغن كافيا على ‌الأرجح، لكن الفوز بفارق ضئيل قد يجعله عرضة للخطر بفارق الأهداف، على الرغم من أن سبورتنج سيخوض اختبارا صعبا أمام أتليتيك بيلباو الذي ينافس أيضا على مركز مؤهل إلى الملحق.

ويتعين على سيتي الفوز على ضيفه غالاطا سراي وأن تلعب النتائج الأخرى في صالحه لتجنب الملحق الذي خرج منه في الموسم الماضي، في حين سيضمن الفوز للفريق التركي مكانا في ‌الملحق.

وقد يعني انتصار سيتي أن 6 فرق إنجليزية ستنهي مرحلة الدوري في المراكز الثمانية الأولى، في إنجاز رائع.

كما يمكن لأتليتيكو مدريد التأهل ضمن الثمانية الأوائل إذا حقق فوزا كبيرا على ضيفه بودو/غليمت النرويجي، بينما سيحتاج أتلانتا إلى ‌تكديس الأهداف في شباك أونيون سان غيلواز البلجيكي والأمل في تعثر الفرق الأخرى ليتسلل إلى ⁠المركز الثامن.

البحث عن أفضلية في قرعة الملحق

رغم أن إنتر ميلان صاحب المركز 14 ويوفنتوس الذي يحتل المركز 15 (ولهما 12 نقطة)، ضمنا أحد المراكز المؤهلة إلى الملحق، فإنهما يريدان ضمان الحصول على مركز يضمن لهما أفضلية في القرعة، بإنهاء مرحلة الدوري بين المركزين التاسع و الـ16.

ويحل إنتر الذي تأهل إلى نهائي الموسم الماضي، ضيفا على بروسيا دورتموند الذي يحتل المركز 16 وله 11 ‌نقطة، بينما سيسافر يوفنتوس إلى موناكو.

ولا يزال بإمكان العديد من الفرق، من بينهما مرسيليا وباير ليفركوزن وأيندهوفن، إنهاء مرحلة الدوري ضمن أفضل 16 فريقا أو الخروج من البطولة، ومن المرجح أن تكون مباراة مرسيليا ضد كلوب بروغ الذي يجب أن يفوز لتجنب الإقصاء، واحدة من عدة مباريات مثيرة.

تجنب الإقصاء

يجد كل من ‍بنفيكا وأياكس أمستردام، بطلا أوروبا السابقان، نفسيهما في موقف حرج مع اقتراب خطر الإقصاء.

ويتعين على بنفيكا (المركز 29) بقيادة المدرب جوزيه مورينيو هزيمة ريال مدريد والأمل في نتائج إيجابية في مباريات أخرى، بينما يتعين على أياكس الفائز باللقب 4 مرات (المركز 32) التغلب على أولمبياكوس صاحب المركز 24 ثم ‌تمني حدوث معجزة.