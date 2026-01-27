فيديو.. إنريكي يستقبل صفقة سان جيرمان درو بتحدي الـ100 هدف وتمريرة

حرص مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي على استقبال اللاعب الجديد درو فيرنانديز القادم من برشلونة بحفاوة بالغة، خلال توقيعه أول عقد احترافي له مع النادي الفرنسي.

وتعاقد سان جيرمان مع النجم الواعد درو (18 عاما) بعد دفع مبلغ أكبر من قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، إذ قدرت تقارير صحفية قيمة الصفقة بنحو 8.2 مليون يورو (نحو 8.9 مليون دولار)، علما أن الشرط الجزائي للاعب يبلغ 6 ملايين يورو (نحو 6.5 مليون دولار).

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 هاتريك البرازيلي إندريك يقوده لكسر رقم تاريخي للظاهرة رونالدو

هاتريك البرازيلي إندريك يقوده لكسر رقم تاريخي للظاهرة رونالدو list 2 of 2 دي زيربي يشن هجوما مضادا على الإعلام الفرنسي end of list

وظهر درو مبتسما إلى جانب لويس إنريكي أثناء مراسم توقيع العقد، بحضور المدير الرياضي لسان جيرمان لويس كامبوس.

إنريكي يرحب بدرو صفقة سان جيرمان الجديدة

وفي أثناء ذلك، احتضن الاثنان اللاعب الشاب الذي بدا خجولا كعادته، قبل أن يكسر إنريكي الجمود بالتصفيق أولا، ثم ممازحته قائلا: "هنا سيوقّع على 50 هدفا و50 تمريرة حاسمة"، وهو تعليق أثار ابتسامة خجولة على وجه درو، بحسب صحيفة سبورت الكتالونية.

وبمجرد إتمام الصفقة نشرت باريس سان جيرمان لقطات من الساعات الأولى للاعب في العاصمة الفرنسية، وكانت لحظة التوقيع من أكثر المشاهد لفتا للانتباه، وقد ظهر درو بالقميص رقم 27.

وبحسب الصحيفة فإن سبب دفع سان جيرمان مبلغا أكبر من قيمة الشرط الجزائي في عقد درو، يعود إلى مصلحة الطرفين؛ إذ تجنّب باريس سان جيرمان واللاعب دفع الضرائب المترتبة على إيداع قيمة الشرط الجزائي، في حين حصل برشلونة على مبلغ أعلى باعتبارها صفقة انتقال.

وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن اهتمام لويس إنريكي باللاعب كان العامل الأساسي في قراره الرحيل عن برشلونة والانضمام إلى سان جيرمان، لبدء رحلة جديدة يسعى فيها للمشاركة بشكل منتظم مع الفريق.

استياء لابورتا من رحيل درو

وأثار قرار درو -أحد خريجي أكاديمية لا ماسيا- ترك برشلونة استياء رئيس النادي خوان لابورتا، خصوصا أن القرار جاء بعد اتفاقه المسبق على عقد جديد مع النادي الكتالوني.

إعلان

وقال لابورتا لإذاعة كتالونيا: "سنتحدث عندما يتم الأمر، لقد كان موقفا مزعجا"، مضيفا: "لقد كان الأمر مفاجئا لأننا كنا قد اتفقنا على حل مختلف عند بلوغه سن الثامنة عشرة".

وتابع: "المثير للدهشة أن وكيل أعماله أخبرنا بأنه لا يستطيع الالتزام بما اتفقنا عليه".

وانضم درو، المنحدر من غاليسيا شمال غرب إسبانيا، إلى أكاديمية لا ماسيا للشباب التابعة لبرشلونة، والتي تُعتبر الأفضل في العالم، عام 2022، وشارك منذ ذلك الحين في 8 مباريات مع الفريق الأول.

خيبة أمل فليك

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعرب مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك عن خيبة أمله من رحيل درو.

وقال المدرب الألماني الذي منح درو فرصة باكورة مشاركاته مع الفريق الأول في سبتمبر/أيلول 2024: "ما أود قوله للاعبين الشباب من أكاديمية لا ماسيا هو أننا برشلونة، وأحد أفضل الفرق في العالم".

وأضاف: "نمنحهم فرصة التدرب معنا، والنمو يوميا مع أفضل لاعبي العالم. نوفر لهم الفرصة، ونقدم لهم الدعم، ونؤمن بقدراتهم، ونمنحهم الثقة".