"مولر الجديد" يتجاهل ألمانيا ويلعب لمنتخب آخر في مونديال 2026

أدار الشاب الموهوب بول فانر لاعب آيندهوفن الهولندي ظهره لمنتخب ألمانيا، وقرر تمثيل فريق آخر في نهائيات كأس العالم القادمة المقررة صيف العام الجاري.

ورغم ظهوره مع الألمان في الفئات السنية الصغرى في 9 مباريات وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، إلا أن فانر في طريقه إلى تغيير جنسيته على الصعيد الدولي مع الكبار.

"مولر الجديد" يتجاهل ألمانيا ويلعب لمنتخب آخر

وذكر موقع "ران سبورت" الألماني أن فانر (20 عاما) الذي يشغل مركز خط الوسط المهاجم، قرر التخلي عن فكرة ارتداء قميص "المانشافت" وتمثيل منتخب النمسا.

وإذا تأكد هذا القرار قد يظهر فانر مع النمسا للمرة الأولى خلال فترة التوقف الدولي القادمة في مارس/آذار المقبل.

وفي تلك الفترة يخوض منتخب النمسا مباراتين وديتين ضد غانا وألمانيا بالذات يومي 27 و30 مارس/آذار الجاري، وستثير المباراة الثانية اهتماما كبيرا بالنظر إلى رحيل فانر المفاجئ عن ألمانيا على حد وصف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

كما يأمل فانر في أن يتم استدعاؤه من قبل مدرب النمسا الألماني رالف رانغنيك للمشاركة مع المنتخب في المونديال المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأوقعت قرعة كأس العالم منتخب النمسا في المجموعة العاشرة إلى جانب حامل اللقب الأرجنتين، ومنتخبين عربيين هما الجزائر والأردن.

وولد فانر يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2005 في مدينة دورنبرين النمساوية، وأطلق عليه لقب "توماس مولر الجديد" لأدائه المميز مع فريقه السابق بايرن ميونخ.

ويعد فانر أصغر لاعب في تاريخ بايرن ميونخ يشارك في مباراة بالدوري الألماني، وذلك يوم 7 يناير/كانون الثاني 2022 ضد بوروسيا مونشنغلادباخ، وحينها كان بعمر 16 عاما و15 يوما.

وانتقل فانر إلى آيندهوفن في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة بلغت 15 مليون يورو (نحو 16.2 مليون دولار)، ومنذ ذلك الحين شارك مع الفريق الهولندي في 18 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 3 أهداف ولم يقدّم لزملائه أي تمريرة حاسمة.