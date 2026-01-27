توصل نادي برشلونة الإسباني مع لاعبه فيرمين لوبيز إلى اتفاق لتمديد عقده حتى عام 2031، وذلك بعد مفاوضات قصيرة بدأت قبل أسابيع قليلة وانتهت بسرعة نظرا لرغبة الطرفين في استمرار التعاون.

وتضمن الاتفاق الجديد تحسينا في الشروط المالية في عقد لوبيز، تقديرا لمستوياته المميزة التي قدمها هذا الموسم، وكذلك لتحصينه من إغراءات الأندية الأخرى.

والصيف الماضي، حاول نادي تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع لوبيز عبر عرض غير رسمي بلغت قيمته 40 مليون يورو (نحو 43 مليون دولار)، وهو العرض الذي قوبل بالتجاهل التام من قبل إدارة النادي الكتالوني، وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة ماركا، اليوم الثلاثاء.

برشلونة يمدد عقد فيرمين لوبيز ويحصنه بنصف مليار يورو

ولم يطرأ أي تغيير على قيمة الشرط الجزائي في عقد فيرمين لوبيز، حيث ظلت ثابتة عند مبلغ 500 مليون يورو (نحو 540 مليون دولار).

وستكون هذه المرة الثالثة خلال عامين ونصف العام التي يُقدم فيها النادي الكتالوني على تحسين عقد لوبيز، مما يعكس التطور الهائل في مسيرته منذ عودته من فترة الإعارة في نادي ليناريس ليصبح ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب هانزي فليك ولاعبا دوليا في صفوف المنتخب الإسباني.

ومدد برشلونة عقد لوبيز في أغسطس/آب 2023 بعقد يمتد حتى عام 2027، ثم وقع اتفاقا جديدا في أكتوبر/تشرين الثاني 2024 يمتد حتى عام 2029، وصولا إلى التمديد الأخير الذي أضاف عامين آخرين لمسيرته مع الفريق.