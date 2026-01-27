النصر السعودي يضم موهبة عراقية ونشأت أكرم يرحب به

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده رسميا مع لاعب نادي الزوراء العراقي حيدر عبد الكريم، بعقد يمتد لموسمين ونصف.

وحظي عبد الكريم باستقبال مميز فور انضمامه إلى صفوف "العالمي"، حيث رحب به مدرب الفريق البرتغالي جورجي جيسوس، كما تلقى تهنئة خاصة عبر مكالمة فيديو من مواطنه النجم السابق نشأت أكرم، الذي سبق له ارتداء قميص النصر، متمنيا له التوفيق ومستقبلا واعدا مع الفريق.

النصر السعودي يضم موهبة عراقية

ومن جانبه، أشاد جيسوس بإمكانات حيدر، مؤكدا أنه لاعب للمستقبل، يبلغ طوله 1.91 متر ويبلغ من العمر 21 عاما، ويحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم مع الفريق.

ورحب الدوري السعودي للمحترفين عبر حساباته على مواقع التواصل، بلاعب النصر الجديد، واصفا عبد الكريم بـ"موهبة عراقية جديدة" في دوري روشن.