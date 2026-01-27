رياضة

البرازيل تعتزم استضافة كأس العالم للأندية 2029 بعد لقاء الرئيس لولا مع إنفانتينو

This handout picture released by the Brazilian Presidency shows Brazil’s President Luiz Inacio Lula da Silva (L) receiving a replica of the World Cup trophy from FIFA President Gianni Infantino (R) during a meeting at the Planalto Palace in Brasilia on January 26, 2026. (Photo by Ricardo STUCKERT / Brazilian Presidency / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / BRAZILIAN PRESIDENCY" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
رئيس الفيفا (يمين) مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا (الفرنسية)
Published On 27/1/2026
آخر تحديث: 22:10 (توقيت مكة)

قال رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سمير شاود إن بلاده تعتزم الترشح لاستضافة كأس العالم للأندية 2029، وذلك عقب اجتماع بين رئيس البلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع رفيع المستوى في قصر بلاناوتو في برازيليا، والذي شهد وجود وزير الرياضة أندريه فوفوكا ومدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي.

وقال شاود لوكالة الأنباء البرازيلية الرسمية "نعتقد أن البرازيل قادرة على استضافة هذا الحدث الكبير، لكن الأمر يتطلب الكثير من المناقشات والتعديلات. ومع ذلك، ستقدم البرازيل بالفعل ملفها لاستضافة مونديال 2029".

ولم يفتح فيفا بعد باب تقديم العطاءات لبطولة 2029.

FIFA President Gianni Infantino (R) and Brazilian Football Confederation (CBF) president Samir Xaud react during a press conference after leaving a meeting with Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva at the Planalto Palace in Brasilia on January 26, 2026.
رئيس الاتحاد البرازيلي سمير شاود مع إنفانتينو رئيس الفيفا (الفرنسية)

وأقيمت أول نسخة موسعة من بطولة كأس العالم للأندية العام الماضي في الولايات المتحدة، وتوج تشيلسي بطلا لها.

ومن المتوقع أن تتقدم إسبانيا والمغرب وقطر بعروض منافسة. وفي حين أن إسبانيا والمغرب، بالإضافة إلى البرتغال، ستستضيف كأس العالم 2030، فإن اختيار المضيفين لكأس العالم للأندية يتم بشكل مستقل.

ويمثل هذا خروجا عن النهج السابق، إذ كان يسند تنظيم بطولات مثل كأس القارات للدول المستضيفة لكأس العالم، لتكون بمثابة اختبار لمعرفة مدى الجاهزية لاستضافة البطولة الكبرى.

وتزامنت زيارة إنفانتينو إلى البرازيل مع الفعاليات المتعلقة بكأس العالم للسيدات 2027، والتي ستستضيفها البرازيل للمرة الأولى. وكشف فيفا يوم الأحد عن العلامة التجارية الرسمية للحدث، الذي سيضم 32 فريقا يتنافسون بين شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

المصدر: رويترز

