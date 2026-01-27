البرازيل تعتزم استضافة كأس العالم للأندية 2029 بعد لقاء الرئيس لولا مع إنفانتينو

قال رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سمير شاود إن بلاده تعتزم الترشح لاستضافة كأس العالم للأندية 2029، وذلك عقب اجتماع بين رئيس البلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع رفيع المستوى في قصر بلاناوتو في برازيليا، والذي شهد وجود وزير الرياضة أندريه فوفوكا ومدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي.

وقال شاود لوكالة الأنباء البرازيلية الرسمية "نعتقد أن البرازيل قادرة على استضافة هذا الحدث الكبير، لكن الأمر يتطلب الكثير من المناقشات والتعديلات. ومع ذلك، ستقدم البرازيل بالفعل ملفها لاستضافة مونديال 2029".

ولم يفتح فيفا بعد باب تقديم العطاءات لبطولة 2029.

وأقيمت أول نسخة موسعة من بطولة كأس العالم للأندية العام الماضي في الولايات المتحدة، وتوج تشيلسي بطلا لها.

ومن المتوقع أن تتقدم إسبانيا والمغرب وقطر بعروض منافسة. وفي حين أن إسبانيا والمغرب، بالإضافة إلى البرتغال، ستستضيف كأس العالم 2030، فإن اختيار المضيفين لكأس العالم للأندية يتم بشكل مستقل.

ويمثل هذا خروجا عن النهج السابق، إذ كان يسند تنظيم بطولات مثل كأس القارات للدول المستضيفة لكأس العالم، لتكون بمثابة اختبار لمعرفة مدى الجاهزية لاستضافة البطولة الكبرى.

وتزامنت زيارة إنفانتينو إلى البرازيل مع الفعاليات المتعلقة بكأس العالم للسيدات 2027، والتي ستستضيفها البرازيل للمرة الأولى. وكشف فيفا يوم الأحد عن العلامة التجارية الرسمية للحدث، الذي سيضم 32 فريقا يتنافسون بين شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز.